Fran Rivera atiza a Isabel Pantoja en pleno conflicto con Kiko Rivera

Fran Rivera ha aprovechado el mal momento familiar por el que pasan su hermano Kiko e Isabel Pantoja para azuzar a la tonadillera, a quien lleva años acusando de no devolverle los objetos personales de su padre Paquirri tras su trágica muerte y que, supuestamente, están todavía en Cantora. "No me extraña nada, quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros es capaz de cualquier cosa. Es una mujer que no tiene corazón ninguno", comentó el torero retirado en un evento a una reportera en respuesta a las preguntas sobre Isabel Pantoja.

"Yo sé quién es esta señora perfectamente. Yo sé el daño que nos ha hecho a dos niños pequeños, porque cuando murió mi padre yo tenía unos 10 años y mi hermano 7 y llevamos más de 30 años en los que no nos ha querido dar nunca nada", afirmó el torero en unas declaraciones recogidas por la revista ¡Hola!

Tanto Francisco como su hermano Cayetano llevan años detrás de unos trajes de luces que pertenecieron a su padre y que, supuestamente, la tonadillera jamás ha querido devolverles alegando que no están en Cantora y jamás los ha visto.

Mientras, Isabel Pantoja aguarda en su casa "muy dolida", según avanzó su hija Chabelita. La joven cree que "a Kiko se le ha ido de las manos" y desveló cómo se encuentra la tonadillera en estos momentos: "Mi madre está muy mal, está destrozada. Hablé con ella después de que Kiko contase lo de su depresión y me dio mucha pena".