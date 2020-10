El retorno de Rita Pavone y su complicado matrimonio con un hombre casado

Mediados los ya lejanos años 60 hubo una cantante italiana, Rita Pavone, que conquistó Europa con sus canciones, su aspecto andrógino, su frenético ritmo en los escenarios. Muy popular en España. Detrás de su gran éxito, ella vivía un gran amor con quien la descubrió para el mundo del espectáculo, Teddy Teno, que estaba casado y, por lo tanto no podía contraer matrimonio con ella. Fue todo un escándalo en la católica Italia, hasta que pudieron ya legalizar su situación. Rita Pavone cuenta ahora 76 años y continúa cantando, reverdeciendo sus antiguos temas: Cuore, Si tuviera un martillo, El partido de fútbol…

Piamontesa, de Turín, Rita Pavone medía un metro y cuarenta y nueve centímetros, pesaba cuarenta y dos kilos, con aire de golfillo, la dentadura imperfecta, en un rostro pícaro y sonriente salpicado de pecas. Ella misma, a la que entrevisté por vez primera en 1965, me dijo que la llamaban "Pecosilla", y "Pel di carota" (Pelo de zanahoria): "Yo, antes de cantar, fregaba platos, fuí asistenta de una modista, pero lo que yo quería era subirme a un escenario para sacar de la pobreza a mi familia. Mi padre era un modesto mecánico turinés".

El progenitor de Rita se atrevió a pedirle a un galán cantante de la época, primeros años 60, Teddy Reno, que echara una mano a su hija. Y, en efecto, le proporcionó participar en un concurso de noveles que organizaba en la localidad de Ariccia, cerca de Roma. Ganó aquel certamen llamado "Fiesta de desconocidos". Era el año 1962 y aquella muchacha menuda, nerviosa, se metía al público en el bolsillo con sus canciones, que luego tararearían en casi toda Europa. Teddy se convirtió en su representante, su Pygmalion. La madre de la joven, al ser menor de edad, la acompañaba a todas partes. Teddy se enamoró de Rita y fue correspondido. Pero no podían contraer matrimonio al estar él, como decimos, previamente casado. Se había, no obstante, separado de su mujer tiempo atrás, en 1960, con quien tenía un hijo. La prensa italiana, conforme Rita fue convirtiéndose en estrella, atacó implacablemente a la pareja, a la que desde el Vaticano habían casi excomulgado por vivir juntos, en pecado. Hicieron caso omiso de tales reconvenciones y críticas, mientras ella imponía su desenfadado estilo musical a ritmo de rock and roll, twist o baladas románticas muy bailables en general. Tal era la notoriedad de la simpatiquísima cantante, de aguda voz, que el prestigioso escritor Umberto Ecco le dedicó un breve ensayo, analizando lo que significaron en Italia las canciones, el "boom" de Rita Pavone.

Rita Pavone en 2019 | Cordon Press

El caso es que cuando arreciaban tales ataques resolvieron irse a Suiza (como luego haría asimismo Sofía Loren para convivir con Carlo Ponti, que también estaba casado). El divorcio no se legalizaría en Italia hasta 1971. Pero Rita Pavone y Teddy Reno celebraron un matrimonio civil en 1968 y tuvieron dos hijos, Alessandro y Giorgio.

La popularidad de Rita Pavone descendió en la década de los 70. La felicidad de ella y su marido, Teddy Reno, continuó como el primer día que se declararon su amor. Y así han continuado cuando ya él cuenta noventa y cuatro años y ella, queda dicho al principio, que setenta y seis. Salvo algún corto periodo que estuvo retirada para atender a sus retoños, continuó actuando. Y a principios de este aciago 2020 hasta participó en el importante Festival de San Remo, aunque sin suerte. Rita, que en sus años dorados intervino en varias películas y su voz sonó en diversas cintas sonoras, fue recordada en una película argentina, "9 Reinas", la primera en la que se dió a conocer en España el hoy tan celebrado Ricardo Darín, donde otro actor, el protagonista, se pasaba todo el tiempo recordando la canción "El baile del mattone", que fuera uno de los grandes éxitos de la Pavone.

Las recopilaciones de aquellos temas, que pueden también escucharse a través de "You Tube", mantienen el recuerdo de Rita Pavone, como una locomotora en escena, en particular "Cuore" (Corazón), que si volvemos a escucharla, nos devuelve en el tiempo un dulce recuerdo de nuestra juventud, la de miles y miles de sus admiradores.