La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Beatriz Cortázar para tratar toda la actualidad social. Incluyendo el veredicto del juez del caso Nacho Palau-Miguel Bosé, que ha dado la razón al cantante en el juicio sobre la filiación de sus cuatro hijos.

Una decisión hasta cierto punto inesperada que se ha basado en una serie de puntos. Tal y como enunció Federico Jiménez Losantos, "la cuestión de fondo es que el juez se ha atrincherado en dos argumentos imbatibles: que la maternidad subrogada es delito en España y que no va a entrar a juzgar algo delictivo. Y a partir de ahí, se quita la mitad de las cosas. Y dos, un asunto que no se sabía, que es que los niños no están adoptados. En España, para proteger a los hijos, tienen que ser de alguien. Y Nacho tenía que haber adoptado a los otros dos".

El veredicto demuestra que "se puede tener ganado algo en la opinión pública —como sucede con Nacho Palau— pero legalmente perderlo". Y es que la línea de acción del escultor valenciano y su abogado, que el grupo era "una familia", no se sustenta si, en primer lugar, los niños no están adoptados, y dos, Miguel Bosé y Palau no están declarados como matrimonio o pareja de hecho, cosa que no estaban dado que Bosé nunca quiso reconocer la relación.

"Lo que no entiendo es la ingenuidad de Nacho Palau y que no haya estado mejor asesorado", dijo Losantos, basándose en el criterio de especialistas. "Cuando pedí dictamen de esto me lo explicaron muy bien. La pareja tiene que estar certificada y los hijos adoptados. Y solo a partir de ahí...".

"¿Pero quien iba a pensar que a unos hijos biológicos había que adoptarlos?", preguntó retóricamente Alaska en la crónica rosa de esRadio, verbalizando así una de las grandes dudas que arrojaba nuestra jurisprudencia al respecto en un caso del que, recordemos, no existían precedentes en los que basarse.

"Estamos en dos legalidades, la estadounidense y la española, donde la maternidad subrogada es ilegal. Aquí está permitida la inseminación in vitro. Lo que no entiendo es cómo se puede ser tan pardillo", dijo, con comprensión hacia Palau, que al final ha ido "a una guerra totalmente desarmado", teniendo en cuenta que, además —otro factor— Bosé fue quien a nivel económico posibilitó que todos esos niños nacieran. Porque —tal y como se dijo en esRadio—ahora cualquier apelación, que las habrá, tendrá en cuenta esta victoria inicial e incuestionable de Miguel Bosé.