José Ortega Cano está muy molesto con Sálvame, esta vez a raíz de la intervención de Antonio David Flores en "Quiero dinero", donde tuvo que contestar a la pregunta de si el diestro se le insinuó un día en Central Park.

Aunque la respuesta fue negativa, Ortega Cano cogió el teléfono y dirigió todo su enfado al presentador Jorge Javier Vázquez. En una llamada telefónica al programa aseguró que "yo soy un señor de los pies a la cabeza y que no me gustó ayer lo que hicieron con mi nombre".

Preguntado por su interlocutora por el momento Central Park, Ortega, muy molesto, colgó el teléfono a la redactora que conversó con él.

Jorge Javier, una vez enterado en plató, contestó que encuentra comprensible "que a él no le gustara la pregunta, a mí ese tipo de preguntas no me gustan, no sé si era una leyenda urbana o qué", dijo en referencia al presunto episodio neoyorquino (que la máquina en todo caso negó).

Pero —así lo dijo— "me pareció también fuerte. Fui el primero que dije que en los 25 años de carrera nunca había escuchado unos rumores así", dijo, llamando "folclóricos" a los dos implicados para zanjar la bronca entre Antonio David y Ortega.