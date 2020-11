Lydia Valentín: "A pesar del coronavirus reconozco que soy una privilegiada"

Lydia Valentín es sin lugar a dudas una de nuestras deportistas más destacadas a nivel internacional, siendo toda una campeona en halterofilia. Ha conseguido a lo largo de su carrera importantes resultados en la categoría de 75 kilos, campeona olímpica en Londres en el 2012, a parte de ser campeona mundial, en el 2017, 2018 y 3 veces campeona de Europa en 2015, 2017 y 2018.

Lydia, entre otras muchas cosas, está muy volcada con todo lo referente a la lucha contra el cáncer, y siempre que puede muestra todo su apoyo. “Hay que tener mucha prevención y hacer deporte es fundamental, y por supuesto, una dieta equilibrada. Me hago revisión cada año, ya no solo por ser deportista de élite”. Así lo comentó.

Lydia Valentín no ha dejado de entrenar a pesar de todo lo que se está viviendo por el coronavirus. “Por el tema de la pandemia se tuvieron que cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio, a pesar de esa circunstancia entreno pero de una manera más ligera. La antesala de esos juegos será el campeonato de Europa. Durante el confinamiento, reconozco que he sido una privilegiada porque tengo un gimnasio en casa. Este confinamiento a mí personalmente me ha cambiado bastante. He tenido más tiempo para pensar en lo que realmente es importante, al final somos super frágiles, y tener mas conciencia de lo que realmente quiero.

Para Lidia, "la vida pasa muy deprisa y sobre todo la de un deportista, porque te preparas para competir desde muy pequeño, para lograr los objetivos, y este parón realmente me ha dado el empujón para ver el deporte desde una perspectiva diferente, y seguir con mas ilusión si cabe. Sé que soy una afortunada por ampliar un año más esta preparación”.