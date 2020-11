Kiko Rivera revienta su relación con Isabel Pantoja: "Se ha vendido como la viuda de España toda su puta vida"

Lecturas se apunta una de las exclusivas del año con una entrevista que rompe otra familia más y que demuestra que las vidas mediatizadas son todavía peores de lo que las pintan. Riñeron los Alba, han peleado los Flores-Carrasco, y ahora se tiran los trastos Kiko Rivera e Isabel Pantoja. O mejor dicho: Kiko Rivera le arroja todos los muebles, porque la inquina que demuestra con sus palabras hacia su progenitora es antológica. Y comprendería que imperdonable.

Ya la puesta en escena del reportaje es una declaración de intenciones: no sólo lo firma Mila Ximénez. Además posa con él en prácticamente todas las fotos. Mila, no lo olvidemos, ha sido durante años la Enemiga Número Uno de Isabel Pantoja. Hasta la ropa que viste Kiko, pantalón, camiseta y chaqueta verde militar, invita al belicismo.

El titular elegido por Lecturas para la portada no es la frase más dura que pronuncia el hijo de la tonadillera: "Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió". De hecho lleva a engaño, porque nos hace sospechar que la entrevista destapa problemas económicos entre madre e hijo. En páginas interiores comprobamos que es el menor de sus males.

Merece la pena destacar algunas de las frases demoledoras que excreta Paquirrín:

"El apellido Pantoja me ha perjudicado… Me cierra muchas puertas, no me las abre".

Se confiesa dolido por un episodio en el que su madre dijo que "la única Pantoja aquí es mi hija. ¡Mi hijo es Rivera!".

"Te has vendido como la mejor madre del mundo y, mamá, perdóname, ¡pero no lo eres!. ¿Porque me trajeras todos los juguetes antes de que los tuvieran los otros niños? No mamá, necesitaba besos, abrazos, conversaciones… Pero eso no sabe hacerlo".

"Se le ha olvidado ser madre".

"Como abuela no existe. Sólo ve a mis hijas cuando se las llevo yo, no viene nunca". Asegura que jamás ha ido a recogerlas al colegio, porque sólo acude a por su otro nieto, Albertito.

"Desde los 18 años no me ha ayudado nunca nada. ¡Sí me ha ayudado en muchas ocasiones como madre que es" (esta frase debería ser analizada por un psicólogo).

"¡Ojo! No estoy aquí para criticar a mi madre, estoy aquí para defenderme. Es hora de dar un paso adelante y recuperar el tiempo que has perdido por su afán de protagonismo y su soberbia grandísima".

"Tus amigos están desapareciendo. Se está yendo todo el mundo… No soy ninguno de los pelotillas que tienes al lado".

"Dice que vendo mis penas… ¿Tú me dices eso a mí que te has vendido como la viuda de España toda tu puta vida?".

Y cómo no, la acusa de los problemas que ha tenido con Chabelita. Innumerables. "Siempre ha sido por culpa de mi madre".

"Lo que cuento viene de muy atrás. Incluso antes de que entrara en la cárcel. Ahí sí que pensábamos que cambiaría para bien, pero la cabra siempre tira al monte".

Y aunque insiste Paquirrín en que sus problemas con su madre no tienen un móvil económico, aborda la peliaguda cuestión de la herencia de Paquirri: "He pedido el testamento de mi padre y tengo miedo por lo que me pueda encontrar. En el fondo de mi corazón sé que algo pasa. Si esto es verdad, me caigo de espaldas, se ha dicho que el cien por cien era mío". Se suma al carro de sus hermanos: "No tengo nada de mi padre".

"Cuando cumplí 18 años fui con mi madre a firmar algo. Pero con esa edad, me dice 'firma esto' y voy de cabeza".

Ella hundida: Paquirrín quiere sentarla ante el juez

En Semana se centran en la reacción de Isabel Pantoja después del último vendaval económico-sentimental que afecta a su familia.

Según la revista, Paquirrín se ha propuesto cumplir con las últimas voluntades de su padre y va a iniciar los trámites legales que haga falta. Dice la publicación que de momento ya ha pedido al Registro General de Actos de Última Voluntad el testamento de Paquirri.

Su intención sería vender Cantora, algo a lo que su madre se niega. "Está dispuesto a cumplir con todo lo que declaró ante notario su padre antes de morir. Si para ello es necesario judicializar el asunto e incluso tener que llevar a su madre a juicio, lo hará".

El asunto tiene a Isabel Pantoja desesperada. Según Semana, la artista "está muy desolada y muy afectada y vive su tristeza en la soledad de Cantora".

¿E Irene Rosales, su nuera, qué opina?

No podía faltar en toda esta historia Irene Rosales, la mujer de Paquirrín y nuera de la cantante. Y es Diez Minutos la revista que le dedica su portada con un titular incendiario: "En guerra con Isabel Pantoja".

Según la revista, públicamente Irene dice que no quiere meterse en este conflicto. "Pero lo cierto es que anima a su marido a tomar de una vez las riendas de su vida".

No es todo. Dice la publicación que "Isabel Pantoja culpa a su nuera de su distanciamiento con Kiko" y que "quiere desenmascararla". Mientras, en Lecturas habla de su suegra fallecida como si de una santa se tratara.

El origen del enfrentamiento tendría que ver, como en otras tantas sagas, con las implicaciones familiares. Cuando la pareja se marchó de casa para concursar en Gran Hermano Vip, Pantoja se desentendió de sus nietas y fue la madre de Irene la que tuvo que cuidarlas.

La vida secreta de Mainat

Semana ha dado con Josep María Mainat, ahora que vuelve a ser noticia gracias a su tormentosa relación con Ángela Dobrowolski, la mujer que, según su hijo Pol, ha intentado matarlo. Según Pol Mainat, porque el productor no piensa lo mismo.

La revista publica varias fotos del componente de la Trinca paseando por la calle con un atuendo muy juvenil: zapatillas deportivas, pantalón vaquero y una sudadera. Y en la mano una bolsa de plástico con un tupper con lo que parecen ser los restos de la comida de un restaurante. Junto a él, su inseparable guardaespaldas, que no es el famoso Gabriel, el amante de su ya ex.

Dice Semana que Mainat vive acompañado veinticuatro horas por este escolta, que se ha convertido en su sombra. Se ha trasladado a un ático en el centro de Barcelona con sus hijos y sigue regentando una agencia inmobiliaria entre sus muchos negocios.

Ágatha ya conoce a su hermana secreta

Leemos en ¡Hola! que Ágatha Ruiz de la Prada ha revelado "su acercamiento" con su hermana secreta, de la que no sabíamos nada hasta hace unas semanas, y que nació como consecuencia de una relación extramatrimonial de su padre.

Se llama Rachel, y según la diseñadora "es muy amable y simpática". Al parecer, fueron los productores del programa de televisión en el que contó la historia los que le facilitaron su teléfono, y ahora "es como si habláramos todos los días". De momento no se han puesto cara, pero esperan conocerse en persona pronto.

'¡Hola!' celebra los 82 años de Sofía

¡Hola!, siempre benévola con Sofía de Grecia, dedica un reportaje a la madre del rey con motivo de su 82 cumpleaños. Dice la revista que lo celebró en familia, junto a su inseparable hermana Irene, y que recibió la visita de algunos de sus nietos, aunque no especifica si Leonor y Sofía estaban entre ellos.

"Adora a su familia, vive pendiente de sus ocho nietos, desea que los Reyes sean muy queridos, está encantada de apoyar a su hijo en lo que le pida y espera pasar la Navidad junto a su marido". "Echa de menos al rey Juan Carlos, aunque hablan con frecuencia", leemos (anonadados) en la publicación. "Se nota mucho el cariño y la complicidad que tienen. Son compañeros de vida y grandes amigos".

En la página siguiente, ¡Hola! habla de otro aniversario, el de la princesa Leonor, y revela que hace unas semanas fue con su otra abuela, Paloma Rocasolano, y con su padre, el Rey, a un cine de Pozuelo a ver la película Tenet.

Alice Campello y Morata, pareja 10

¡Hola! dedica su portada a una pareja que ha conseguido el calificativo de "ideal" tanto por su forma como por su fondo. Los dos son guapos, talentosos y, encima, simpáticos (sin pasarse). Al menos esa es la imagen que proyectan en sus respectivas redes sociales.

La pareja abre las puertas de su nueva casa en Turín para presentarnos a su tercer hijo, Edoardo.

Cóctel de noticias

Amaia Salamanca y Rosauro Varo, anfitriones de Álvaro Falcó e Isabel Junot en Marbella. Hola destapa la amistad entre las dos parejas, que se reunieron sólo unos días después de que Álvaro haya perdido a su padre, Fernando Falcó.

Fernando Fernández Tapias se deja ver con su familia. Primeras imágenes en mucho tiempo del empresario, que, debido a sus problemas de salud, no suele acudir a celebraciones sociales. ¡Hola! publica varias fotos en las que se le ve paseando, bastón en mano, junto a sus hijos y a su mujer, Nuria González.

¡Hola! desvela el nombre que la cantante Soraya Arnelas ha puesto a su nueva residencia… pero omite el de su firma de ropa. Se llama Chochete, por lo que es comprensible que la revista haya preferido obviarlo.

Susana Díaz, como Irene Montero: carne del papel couché. La socialista andaluza habla con Toñi Moreno en Lecturas de lo divino y lo humano. De su pasado como vendedora de cosméticos o su simpatía por la reina Letizia. Dos páginas después la entrevistada es Loli Álvarez.