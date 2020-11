La polémica dieta de Marta López y sus nuevos retoques tras perder 15 kilos

El 2020 está siendo un año lleno de altibajos para Marta López. Tras el escándalo por la infidelidad de su exnovio Alfonso Merlos y su despido temporal de Mediaset, la colaboradora de Telecinco ha conseguido recuperarse del varapalo personal y laboral con su noviazgo con Efrén Reyero y su regreso a los platós de televisión, eso sí, con una notable pérdida de 15 kilos.

Muchos de sus seguidores en redes sociales se han interesado por su salud y otros tantos especulan con la posibilidad de que Marta se pusiera un balón gástrico para perder mucho peso en poco tiempo. Ella misma lo quiso aclarar aprovechando que volverá a pasar por quirófano para realizarse nuevos retoques estéticos.

"He adelgazado comiendo menos. Antes me metía en la cama a las tres de la mañana y después de comerme un donut, me comía un paquete de aceitunas", aseguró en su Instagram. "No he seguido régimen pero empecé a comer menos y casi todo el verano me quedé comiendo una vez al día. Así es como he adelgazado". Una confesión que provocó una fuerte indignación entre sus seguidores por lo insano de su dieta.

En cuanto a su paso por el quirófano, Marta confesó que deberá hacerlo porque una de las prótesis de su pecho se ha dado la vuelta, algo que le produce un fuerte dolor: "Me está haciendo daño y por desgracia me tengo que operar el pecho". Con esto, va a aprovechar para reducirse la talla: "Como estoy más delgada he pedido que me pongan una prótesis más pequeña", detalló.

Pero lejos de quedarse ahí, ha decidido mejorar otras zonas de su cuerpo en la misma operación: "He adelgazado 15 kg, tengo la piel del abdomen súper flácida y también me lo voy a hacer. Me apetece, considero que soy joven y estoy bien… No contaba con que la barriga se me iba a quedar así", sentenció.