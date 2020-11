La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce para tratar todas las polémicas del mundo del corazón. La más importante de todas, las durísimas declaraciones de Kiko Rivera contra su madre, Isabel Pantoja, y las consecuencias que la noche del jueves trajo a Chabelita, que ingresó en el programa La casa fuerte de Telecinco solo para enterarse por boca de Jorge Javier Vázquez lo que estaba ocurriendo fuera con su familia.

Una escena que fue tildada de "tortura deliberada" en esRadio, en tanto quebró el carácter habitualmente más frío de Chabelita. "La escena me impresionó", dijo la periodista Beatriz Cortázar. "Ella era un mujer muy fría, siempre hemos dicho que no ha cambiado su expresión, pero es la primera vez que he visto que gesticule, se emocione, lloraba de verdad. No eran lágrimas secas sino un brote de ansiedad".

Una escena verdaderamente polémica porque supone recrearse en el dolor de una de las víctimas de la polémica cuando, en realidad, "quien ha dicho las burradas es su hermano, el mismo que la machacó y atizó el fuego contra ella" cuando Chabelita estaba dolida con Isabel Pantoja.

Federico Jiménez Losantos sumó también a ese ataque a la propia cadena, capaz de romper "las reglas del concurso cambiándolas sobre la marcha, un vicio cogido cuando la cosa va mal a mitad de audiencia"… aunque no el primer día de programa. Para Emilia Landaluce es muestra del carácter que están tomando algunos realities de la cadena como el propio Sálvame de Jorge Javier, que "antes era alegre, ahora es sombrío. No es una cosa de reír".

Cortázar consideró que Chabelita en realidad debía ir "ya tocada de antes", algo difícil de distinguir en su caso ya que ella no suele expresar sus emociones. "Luego me han dicho que lo de la madre le ha afectado muchísimo. En los últimos tiempos, como lo pasaron ambas mal, ella esta muy cerca de su madre, están arrepentidas y reencontrándose". Y opinó que lo que puede haber tras los ataques de Kiko es un "ataque de celos grotesco del hermano hacia su hermana", y es que recientemente Pantoja madre ha ido al colegio a recoger al hijo de Chabelita, pero al contrario no se ocupó de los de Kiko e Irene Rosales en ciertas circunstancias recientes. "Hay rencillas, venganzas y odio acumulado en los últimos meses".

La jugada, en todo caso, podría salir mal a Kiko. "Para cobrar está claro porque kiko está cobrando. Pero es una inversión a corto plazo y le esta saliendo el tiro por la culata. Ayer dimos la clave: estamos hablando de un articulo por el que se puede desheredar a los hijos si difaman a sus padres". Dado que Kiko Rivera ha superado "todos los límites", su madre podría dejarlo sin todo aquello que él estima que le pertenece.