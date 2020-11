La silenciosa muerte de Tinín, el torero que representó a Serrat y Camilo Sesto

A los setenta y cuatro años de edad acaba de fallecer, víctima de cáncer, José Manuel Inchausti "Tinín", matador de toros que, al cortarse la coleta, ejerció como representante de dos ídolos de la canción: Joan Manuel Serrat, de quien se hizo gran amigo, y Camilo Sesto. La biografía de este torero tiene capítulos de aventuras y amores, propia de quien se jugó la vida en los ruedos y en la calle fue un "donjuán" empedernido. Con decir que tuvo cuatro hijos de tres mujeres distintas, está dicho casi todo. Y ha muerto soltero, sin fortuna, en casa de uno de sus descendientes.

"Tinín" llegó a vestirse de luces por presión familiar. Su hermano Faustino, promesa de la novillería, tenía sólo dieciséis años cuando al entrar a matar a su oponente la espada, rebotada, se le clavó en una pierna, y hubo de amputársela. Transcurría el mes de mayo cuando en Burgos ocurrió aquella tragedia. El padre, que alentaba la carrera taurina de su primogénito, hizo otro tanto para que José Manuel se dedicara a la misma profesión. Y fue anunciándose como becerrista en los carteles con el mismo apodo de su hermano: "Tinín", diminutivo de Faustino, el nombre del infortunado pariente.

"Tinín" sembró las esperanzas de los aficionados como novillero. Y ya con el entorchado de la alternativa salió cuatro veces por la puerta grande de Las Ventas. Triunfó en La Maestranza sevillana. Eso sucedió en la segunda mitad de los años 60. Se retiró dos veces, en 1971, 1973 y ya para siempre en 1985. Pero aquellas reapariciones no fueron felices. "Tinín" llevaba mala vida: se emborrachaba, alternaba con mujeres a diario, no se entrenaba, dejaba de lado la exigente y sacrificada existencia de los toreros. "Tuve una vida de golfo", confesó ya fuera de los ruedos. Y a mí me confesó: "Yo en esto duré un cuarto de hora". En realidad, sólo tres años, a partir de 1968. Rocío Jurado le grabó un pasodoble. Su marchamo de figura, se esfumó. Encima, su padre le quitó los cerca de diez millones que tenía ahorrados en una Caja de Ahorros. Emprendió una huída hacia delante, permaneciendo tres temporadas en México dedicándose a vender jamones, y hasta calcetines y a torear por los pueblos: tenía que subsistir de esa manera. A su progenitor lo olvidó durante dos decenios. ¿De qué manera fue engañado por él? Lo había convencido de que pusiera las cuentas a su nombre para eludir la presión de Hacienda, que retenía a los toreros un cincuenta y cinco por ciento de sus honorarios.

Y entonces, tras otros desplazamientos a diversos países africanos, porque como guía o relaciones públicas así lo acordó con el locutor José Luís Pecker, que era copropietario de una agencia de viajes, retornó a España y aceptó acompañar en sus giras a Joan Manuel Serrat, cuyo representante era José María Lasso de la Vega. "Tinín" venía a ser su delegado, "road manager", encargado de que en las actuaciones del "Nano" no surgieran inconvenientes.

Idéntico papel ejerció cerca de Camilo Sesto. Con el recordado ídolo de Alcoy le ocurrió un incidente en Argentina: un grupo de militares, probablemente etílicos, encañoraron a Camilo, para obligarle a cantar lo que él no quería, momento en que "Tinín" se enfrentó a ellos, insultándoles. Acción que pudo costarles caro. Pero "Tinín" se ganó la total confianza del artista canoro y ya fue desde entonces algo así como su mejor guardaespaldas. En esa época nos conocimos en Londres, donde Camilo estaba grabando un álbum y calibré la personalidad del retirado torero: castizo, hablando como si fuera un personaje de Carlos Arniches, simpático y divertido. No me extraña que se ligara a cuantas mujeres se acercaban a él con ganas de jarana. Lo curioso es que confesaría haber sido desvirgado tarde, cuando recibió la alternativa de matador de toros. "Hice por primera vez el amor en Lima y cuando se lo dije a aquella chavala no podía creerlo, el ver que me ponía colorado de vergüenza".

Siempre fue renuente al matrimonio. Decía que no había encontrado la mujer para casarse. Pero con tres de ellas tuvo cuatro hijos. Y sin saber dónde ir en los últimos meses se fue a vivir a casa de uno de ellos en Valencia, que es donde ha encontrado la muerte, que ya esperaba.