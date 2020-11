Lester publica "sin querer" una explícita foto de Patricia desnuda

Lester y Patricia continúan con su historia de amor tras salir juntos de La isla de las tentaciones. La pareja parece vivir una constante luna de miel y está disfrutando de unos románticos días en Gran Canaria. Sin embargo, la necesidad de compartir continuamente vídeos y fotografías en Instagram les ha jugado una mala pasada.

En la noche del jueves, el exnovio de Marta Peñate publicó en sus stories una explicita foto de Patricia completamente desnuda sobre la cama del hotel. Lester borró la imagen rápidamente pero a los pocos minutos ya circulaba por las redes sociales. Muchos de sus seguidores le echaron en cara que le hiciera esa jugarreta a su novia, por lo que se vio obligado a explicar qué pasó.

En un vídeo en el que aparecen los dos en albornoz, Lester explicó que publicó la foto "sin querer". "Esa foto la hemos subido entre ella y yo sin querer. Estábamos sacándonos fotos, jugando, cosas de pareja... Ella me sacaba a mí, yo la sacaba a ella... Espero que todos la borréis, tengáis un poco de decencia y os metáis los comentarios por el c***", dijo muy enfadada. Patricia, en cambio, prefirió no dar explicaciones y, además, borró los vídeos en los que aparece en bikini en un jacuzzi.