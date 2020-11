Rafa Nadal confiesa a Bertín Osborne lo que opina de la paternidad

Rafa Nadal habló con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya de un tema hasta ahora vetado, su relación con Mery Perelló ahora que se ha cumplido un año de su boda, en la que -desvelo- regaló kits antiresaca a los invitados.

Nadal, muy relajado con Bertín, explicó que la pareja se conoce desde que iban al colegio, pero no empezaron su relación hasta 2005. Ella tenía 17 años y él 19. Quizá porque se conocen de hace tanto Nadal no nota "diferencia a cuando éramos novios, nosotros no discutimos".

Rafa y Mery son una pareja privilegiada, su relación es muy sencilla. De hecho -confesó el tenista- ni siquiera se puso tensa durante el largo confinamiento en Manacor.

Y así, Rafa Nadal confesó su deseo de ser padre. "A mí me encantaría ser padre, siempre pensé en serlo cuando me retirara, sobre los 26 años, pero tengo 34 y aquí sigo…"

Además, el tenista desveló que en su despedida de soltero planeaba irse a jugar al golf con Carlos Sáinz, pero le vinieron a buscar durante el entrenamiento y le dieron una sorpresa. También que la puntualidad no es una de sus virtudes, ya que siempre llega tarde, algo que la propia Xisca le devolvió con creces en la boda retrasando muchos minutos su llegada al altar.