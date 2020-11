El disgusto de la reina Sofía al ser investigada por presunto delito fiscal

La reina Sofía, salpicada por las investigaciones por presunto blanqueo y fraude de su marido, el rey emérito Juan Carlos I.

La Fiscalía Anticorrupción investiga ahora a Sofía de Grecia en relación a los gastos de varias tarjetas de crédito que se abonaban desde cuentas en las que ni Juan Carlos ni la propia Sofía aparecen como titulares.

La noticia llegó pocos días después de su 82 cumpleaños. Una fecha que Sofía ha celebrado sin su marido cerca, después de que el pasado mes de agosto Juan Carlos decidiera abandonar España debido a las presiones de Moncloa.

Pronto menciona declaraciones de allegados a Sofía publicadas por Vanitatis, asegurando que siente "una gran preocupación e inquietud y estaba muy triste por las informaciones que se han publicado".

En la revista Qué me dices, la presentadora Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz presumen de amor con una cena romántica celebrada con motivo de las 32 primaveras cumplidas por ella. Aunque quizá el motivo sea doble, ya que la pareja se casó hace ahora cinco años un 24 de octubre, una fecha muy cercana al cumpleaños de ella.

"¡Felices 32, preciosa mía! Te amo, siempre equipo", escribió el chef de DiverXO en Instagram. Pedroche presentará de nuevo las Campanadas de Antena 3, continuando el buen momento profesional que vive en el grupo desde hace ya tiempo.

Aunque asegura tener sentimientos encontrados: "Por un lado, me apetece hacerlo porque despedir el año con todo el mundo es un sueño y todos queremos despedir este año que ha sido malísimo para todos. Pero, por otro, no quiero que la gente piense que soy superficial y sólo me importa el vestido".