Isa Pantoja recibió una llamada de su hermano el primer domingo que pasó en La casa fuerte. El motivo, felicitarle por su 25 cumpleaños y, sobre todo, pedir "perdón públicamente" por el sufrimiento causado el pasado jueves con su guerra abierta contra su madre, Isabel Pantoja.

"No quiero verte llorar sino verte disfrutar con tu futuro marido y que no pienses en nada del exterior", dijo Kiko a una emocionada Chabelita. "Te pido perdón públicamente si alguna vez te he fallado, siempre serás la niña de mis ojos. Te quiero con el alma", dijo, tratando de despejar rumores de rivalidad con su hermana.

La joven explicó cómo se toma ella estos momentos de grave bronca familiar. "No sabéis cómo lo digiero yo en casa y muchas veces me pasa eso. Aunque me preguntéis y esté tan normal, sufro".

La joven, que intuía que algo iba a pasar entre madre e hijo, no esperaba de todas formas esta situación. "Yo no he visto ninguna pelea entre ellos en Cantora o delante de mí. Me enteré por las redes sociales. Nunca pensé que iba a llegar a este punto porque nunca habían tenido una pelea pública. Para mí es muy desagradable".

Kiko, naturalmente, tuvo que hablar de la incómoda entrevista que concedió a la revista Lecturas y en la que arremetió duramente contra su madre. "Yo lo estoy pasando muy mal y además si fuera por mí yo lo frenaba en el momento de ya. Pero sé que lamentablemente esto va a seguir por parte de mamá y ojalá no fuese así. Es lamentable. Tengo quel uchar , ya no por la herencia, que me da igual, sino porque me haya metido en un marrón sin saberlo", explicó a su hermana y al público.

Es tan sencillo como que mamá marque mi teléfono", dijo el DJ, que igue sintiéndose "engañado" y pidiendo explicaciones sobre el reparto de la herencia de Paquirri. "Es tan fácil como coger el teléfono y decir 'Esto pasó así y lo tuve que hacer así’", dijo. Respecto a su propia hermana, matizó que él no quiere poner a nadie en contra de su madre, y que quiere que ella esté "con mamá, que la cuides y todo. No quiero ponerte en contra de nada. Quiero a mi hermana y yo quiero lo mejor para ella".