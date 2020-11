La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Alaska para comentar la dudosa conducta de Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja, y la llamada del domingo a La casa fuerte para felicitar a su hermana Chabelita. Un momento de aparente afecto familiar que, sin embargo, esconde un trasfondo más venenoso.

Y es que, tal y como explicó en esRadio el periodista Daniel Carande, "Kiko cobró la llamada de teléfono. Se cobra pero con contrato. Y ese contrato es para no perjudicar a otro contrato, el de la revista Lecturas", dijo en Es la mañana de Federico. "Si os dais cuenta, durante la llamada le dijo a Jorge Javier Vázquez que no le hiciera hablar más que sabía que no podía", dijo señalando el periodo de carencia —un procedimiento habitual a la hora de dar exclusivas— con la publicación de la entrevista.

Federico Jiménez Losantos señaló que, en todo caso, la llamada servía a Kiko para "cebar" su entrevista, no romper ese contrato. Y para otra cosa más personal: "Jorobar a la niña".

Y aquí entra otro punto, el de la boda recién anunciada de Chabelita Pantoja con Asraf Beno, ahora mismo concursando con ella en La casa fuerte. A la hija de la tonadillera se le viene encima otro drama aparte de la maniobra de su hermano, que ciertamente ha provocado que su boda caiga en el olvido. "Me dicen, y esto es textual, que la boda peligra porque van a empezar a sacar cosas de Asraf", dijo Carande.

El modelo, que surgió de la nada con un título de míster para concursar en el mismo Gran Hermano VIP donde conoció a Isa Pantoja, podría verse comprometido por informaciones que le perjudican y que, probablemente, obliguen a la hija de Isabel Pantoja a reconsiderar su boda.

No obstante, para Federico Jiménez Losantos está claro quién es el villano de la historia. "Aquí quien ha fallado es el hijo querido, que ha apuñalado a su madre con violencia. Porque una cosa es la puesta en escena pero esto no es desvío, es rencor empozado".

Detrás de todo, eso sí, una verdad ineludible: "Pantoja nunca ha sido buena y tiene muchas facturas pendientes. El único que podía apuñalarla era su hijo y la ha apuñalado. Porque es muy malo y por dinero". ¿Pero quién está detrás de todo esto, quién ha animado a Kiko Rivera a hacerlo? Daniel Carande contesta: "En Diez Minutos lo dijimos claro, Irene Rosales".