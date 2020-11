Antonio Montero habla de la mujer que puso en jaque su relación con Marisa Martín-Blazquez

Antonio Montero es la nueva víctima de "Quiero dinero", la sección de Sálvame en la que los colaboradores tienen que contestar a preguntas muy delicadas sobre su vida privada a cambio de importantes sumas de dinero. El paparazzi se atrevió a contar uno de los episodios más difíciles de su relación con Marisa Martín-Blázquez, de quien se separó hace cinco años tras más de tres décadas de relación, pero con quien sigue conviviendo a día de hoy.

Ocurrió en 1996, cuando tras unas investigaciones sobre la Casa Real, Marisa recibió unas fotografías en las que aparecía su marido Antonio Montero en una situación comprometida con otra mujer. "Yo estaba con una señora comiendo en un restaurante y las fotos podían sentar muy mal", confesó. "Aquello desembocó en un problema personal mío y en una crisis importante".

Según Montero, la aparición de esta tercera persona le creó muchas dudas sobre su matrimonio. "Era la primera vez que iba a comer con alguien que no era mi mujer. Nunca ocurrió nada más, pero sí que afectó". El paparazzi conoció a esta persona, de identidad desconocida, en un viaje de trabajo y le produjo "una convulsión emocional". Por primera vez desde el año 1982 se replanteó lo suyo con Marisa aunque después de que recibiera aquellas fotos, solucionaron sus problemas. "Aquella señora me hizo elegir, y yo no tuve dudas, elegí a Marisa".

Su historia de amor se rompió en 2015 y llegó la separación, pero contra todo pronóstico, siguen viviendo juntos. La misma Marisa lo confirmó hace un tiempo en la revista Semana: "Seguimos siendo una familia y nos queremos muchísimo". En una entrevista muy personal, la periodista contó con total naturalidad su estilo de vida familiar. "Llevamos juntos más de 30 años y después de este tiempo hay cariño, amor y confianza". Y aunque pueda parecer difícil, su convivencia es de lo más pacífica. "Juntos remamos a favor de la familia, convivimos, seguimos yendo a sitios juntos y nos llevamos de maravilla. Todo esto solo se puede conseguir si te llevas bien y es una suerte", confesó.