Vanesa Romero: "El covid me dejó muchas secuelas"

Vanesa Romero ha presentado la nueva campaña de Sonae Sierra: "Bienestar psicológico en tiempos de Covid 19. Las consecuencias psicológicas de la pandemia, guía de recursos y recomendaciones". La actriz, al principio de declararse la pandemia, fue de las primeras en contagiarse, y según comentó, lo pasó muy mal. "Ahora me encuentro bien, he estado 7 meses muy fastidiada porque me dejó muchas secuelas, una debilidad muscular grande, un cansancio tremendo, me faltaba el aire, menos mal que no tuve que ir al hospital. He pasado mucho miedo, yo me contagié al principio de todo esto, no se sabía prácticamente nada, y había mucha falta de información. Psicológicamente, pasas de tener ansiedad a incertidumbre, y gestionar todo eso es muy complicado". Así lo explicó.

La actriz dijo que la guía que se estaba presentando en ese momento puede ayudar para llevar bien este proceso que estamos viviendo. "Te da consejos para lo que estamos pasando, por ejemplo, la angustia. Es una herramienta para obtener una mente calmada".

Vanesa es una de las actrices principales de la serie que tanto éxito sigue obteniendo La que se avecina. Y según explicó, las medidas tomadas durante el rodaje son extremas. "Nos hacemos test constantemente. Hay una nueva temporada que ya es la numero 13, nos hemos mudado de urbanización, ya no estamos en Montepinar. Me encanta estar en la serie porque me ha aportado mucho a mi carrera, me ha abierto puertas a otras cosas. Estoy feliz. Es una serie en clave de humor y cuando vas por la calle, la gente te para y muestra su cariño por hacerle pasar un rato agradable y mas en este tiempo tan difícil". Declaró.

A parte de su participación en la serie, va a rodar un corto y le gustaría que la novela que ha escrito, Música para Sara, se convirtiera en película.

Vanesa ha roto con su novio, Alberto Jiménez, batería y productor, con el que llevaba 5 años. "No ha sido por el confinamiento, nos llevamos bien, al igual que con mi exmarido. El amor siempre se ha portado muy bien conmigo".