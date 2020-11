Guerra de exclusivas (siete) sobre Isabel Pantoja y allegados

De entre todas las jugosísimas informaciones exclusivas sobre Isabel Pantoja que copan las portadas este miércoles, destaca la de ¡Hola! La publicación es la única que publica la reacción de la cantante a todo lo que está ocurriendo en un reportaje que no incluye entrevista, pero que en el fondo es lo más parecido a ella, ya que menciona frases textuales sobre sus sentimientos y su forma de proceder. Que son previsibles, quizá. Está tan caldeado el ambiente, que todo es posible.

"Isabel Pantoja se defiende", titula ¡Hola!, anunciando que ha tenido acceso en primicia (previo pago, se supone), al comunicado que "desmiente, punto por punto, las noticias vertidas sobre ella". Se trata de un texto elaborado en el despacho de Cinthya Ruiz y Asociados que básicamente se articula en tres puntos.

En primer lugar, avisa a los medios que están informando sobre el asunto: "Las recientes manifestaciones están basadas en simples rumores y maledicencias no amparadas por el derecho de información". Califica de "completamente falsas" las noticias publicadas porque "difunden informaciones con una ligereza rayana en una falta de diligencia profesional".

Remite además a lo dicho por "el prestigioso letrado Ramón Calderón" sobre la herencia de Paquirri y su firma "de mutuo acuerdo entre todos los interesados".

Después se mete en lo terrenal, las propiedades y posesiones. Dice el comunicado que las informaciones relativas a la titularidad de inmuebles familiares, vehículos, deudas, créditos o patrimonio, son falsas. Concretamente las que hacen referencia a un inmueble "sito en San Sebastián de los Reyes" de quien es "único y exclusivo titular don Francisco José Rivera Pantoja". No dice ni "mi hijo", ni "Kiko" ni "mi pequeño del alma".

También aclara la situación del dichoso coche, que, en esta ocasión, sí es propiedad de Isabel Pantoja, que es "quien ha abonado las cuotas mensuales de la financiera".

Lo importante no aparece en el comunicado

¡Hola! se convierte en el portavoz oficioso de la cantante, algo totalmente comprensible teniendo en cuenta que ha sido su revista de cabecera durante los últimos años. También tiene fama de ser la que mejor paga.

La publicación dice "conocer de primera mano" cómo está viviendo la artista su "drama más inesperado". Basta con mencionar algunas de las expresiones que utiliza la revista para demostrarlo: "Totalmente hundida, literalmente destrozada". "Atormentada… es su niño del alma que de un día para otro ha negado a su madre". "Agotada", "esto es más de lo que puede soportar". "No duerme". "De las conversaciones cariñosas y amorosas con su hijo… al vacío, al abismo, al fundido en negro".

Dice ¡Hola! que la cantante "no está para declaraciones ni entrevistas" y que "nunca ha robado nada a su hijo, moriría antes de hacer algo que le perjudicara". Y añade que no encontraremos una respuesta por su parte que pueda perjudicar a Paquirrín: "Isabel no hablará mal de su hijo. Nunca en la vida". Y "aunque sigue sufriendo, es tal su espíritu generoso y amoroso que ya solo piensa en que quizá algún día su hijo vuelva a buscarla".

Insisten en que incumplió el testamento

Según las dos publicaciones, que comparten grupo editorial, en el reparto de bienes no se cumplió la voluntad del torero: Isabel Pantoja se quedó con una parte de Cantora, a pesar de que Paquirri quería que solo sus hijos heredaran sus bienes.

"El día que se abrieron las voluntades Pantoja descubrió que no le había dejado nada en propiedad", dice la revista, que asegura que Kiko se está enterando del testamento de su padre a través de estas dos publicaciones. "Todo era para ellos. Para su viuda dejaba el usufructo legitimario de la cuota viudal y el usufructo de la mitad del tercio de libre disposición".

Después, vendría lo que ya se ha contado: cómo conmutó su usufructo por un porcentaje de la finca. "Con esta decisión, quedó modificada la voluntad de Paquirri, pese a que la maniobra de Isabel estaba dentro de la ley". Para colmo, habría administrado la herencia de Paquirrín antes de que fuese mayor de edad, vendiendo una porción de Cantora. "Isabel nunca entregó nada a Kiko, poseedor del 47,6% de la finca".

Semana ha transcrito el texto con todas sus disposiciones, en las que destacan la segunda, tercera y cuarta, en las que se aclara el paradero de su herencia. Además, incluye un inventario de todos los bienes que dejó el diestro al morir: desde una hucha de su hijo menor a un álbum de fotos o varios décimos de lotería. La revista detalla sus propiedades y menciona enseres personales, como 18 trajes de torear, varios capotes, una moneda italiana de quinientas liras, lápices, una navaja… una lista interminable de objetos que ahora salen a la luz para poder ser rapiñados.

Diez Minutos: vende su ático de Fuengirola

Otra exclusiva más sobre el Pantojicidio ocupa la portada de Diez Minutos. Isabel Pantoja tiene a la venta su ático de Fuengirola por 995.000 euros.

La revista incluye un reportaje gráfico de la propiedad, que adquirió en el año 2000. Se trata de dos áticos anexos en el centro de la ciudad que suman más de 250 metros cuadrados y que compró a través de su sociedad, Pantomar S. L., solicitando una hipoteca de 450.000 euros.

Ahora, "acuciada por las deudas", dice la revista, lo ha puesto a la venta, para no tener que deshacerse de Cantora. Pantoja ya vendió en 2005 la casa "Mi gitana" y su residencia de La Moraleja.

Cantora, complejo hotelero

Segunda exclusiva de Diez Minutos esta semana: Pantoja quiso convertir su finca en un complejo hotelero en el año 2000. Buscaba dinero y se le ocurrió construir una pensión y un restaurante dentro de los terrenos.

Para ello acudió al Ayuntamiento de Medina Sidonia y presentó el proyecto, solicitando la licencia de obras para el edificio y un añadido posterior para poder levantar una gasolinera.

Finalmente, el plan no salió adelante porque Isabel conoció a Julián Muñoz y decidió abrir abrir Cantora Restaurante y Cantora Kopas, dos proyectos ruinosos que le llevaron incluso a hipotecar su finca.

Mila arremete contra Pantoja

Mila Ximénez ocupa por segunda semana consecutiva la portada de Lecturas. Hace siete días posaba junto a Kiko Rivera en la que ya es la entrevista más impactante de su carrera, y este miércoles la vemos recibiendo en su última casa, en la que ha pasado los últimos meses. Ya abrió hace tiempo las puertas de su chalet de Marbella, que luego resultó ser un decorado.

El interés de la exclusiva de Mila radica, sin embargo, en lo que no contó hace una semana sobre su conversación con Paquirrín. Para más inri, la encargada de hacerle la entrevista es Karmele Izaguirre, la periodista que estaba con ella ese día.

Dice Mila que ha protegido a Kiko, que podría haber entrado en temas personales de Pantoja y no lo hizo y que ha intentado arreglar lo que está ocurriendo entre madre e hijo. "Kiko nunca ha querido vivir la vida que ha vivido, ha crecido sin abuelo, sin primos, sin familia… Isabel ha sido muy egoísta quitándole a su familia". "Le ha robado su niñez y su adolescencia", asegura la periodista.

"Lo que tiene que hacer (Pantoja) es agradecerme que la entrevista se la haya hecho yo. ¡Se la hace otro y le saca los higadillos!". Tan segura está de ello que espera una llamada de la tonadillera. "En el confinamiento Isabel y yo hablábamos muchísimo. Le pedí perdón. Me dice que ningún problema, que empezamos de cero".

Pero no puede evitar Mila arremeter contra la cantante y todo su entorno. De hecho la acusa de vivir rodeada de gente que "no tiene cojones de decirle nada". De Chabelita dice que "ahora está en plan sumiso con su madre" y de Anabel que "sabe lo vengativa que es su tía y que si da un paso en falso le cierran las puertas de Cantora".

Pantoja renueva con Mediaset

Semana dedica la mitad de su número de este miércoles a Isabel y allegados. Hasta ha inventado un logotipo en el que leemos "Informe Pantoja". La revista avanza en exclusiva que la cantante acaba de renovar su millonario contrato con Mediaset. Y eso que la cadena está haciendo caja con su desgracia.

A falta de oposición por ambas partes, la artista seguirá ligada a Telecinco otros dos años más y cobrará cerca de dos millones de euros. La ampliación del contrato se ha realizado de forma automática y no se revisará hasta 2022.

A cambio, Isabel tendrá que, además de seguir colaborando en el programa Idol Kids, tragar quina con todo lo que hablen de ella.

Semana: Kiko, ahogado por las deudas

Dentro del "Informe Pantoja" que publica Semana, encontramos un apartado dedicado a las deudas de Kiko Rivera con el fisco. "La pareja continúa debiendo dinero", leemos, aunque aseguraron que se habían puesto a cero tras su paso por un reality.

Según la publicación, la Agencia Tributaria le reclama 46.688,17 euros, una cantidad que seguirá generando intereses si no paga cuanto antes. Sin embargo, la deuda que realmente le preocupa y "que ha motivado su actual enfrentamiento con su madre" es fruto de las cargas que pesan sobre Cantora, "que no asume como suyas y de las que responsabiliza directamente a la cantante".

Añade el semanario que Kiko desconoce los términos en los que se rehipotecó Cantora hace años. Como no ha podido con el tema del testamento, que está bastante claro, ahora cuestiona este otro asunto. De entre todos los papeles que firmó sin enterarse de nada, habría un poder notarial para que Isabel pudiera actuar en su nombre en todo lo que tenga que ver con la propiedad.

Los Sussex contraprograman

Los aires de grandeza de Harry de Inglaterra y Meghan Markle han tenido su máxima expresión estos días, coincidiendo con la celebración del "Trooping the colour", el acto que homenajea a los caídos en combate durante la I Guerra Mundial.

Como no les han dejado hacer una celebración oficial, se han decantado por la oficiosa y han decidido montárselo por su cuenta en el continente en el que viven. Meghan y Harry cogieron un fotógrafo profesional para no salir mal en las fotos (uno de Vogue especializado en moda) y se dieron un paseo con caras compungidas por un cementerio de Los Ángeles.

El resultado es un amplio reportaje gráfico con el que, como dice ¡Hola!, los duques de Sussex "contraatacan" desde Estados Unidos a la mismísima Isabel II.

Cóctel de noticias

Belén Esteban celebra su 47 cumpleaños. La revista Semana apuesta por llevar a portada a Belén y a su marido con varias imágenes exclusivas de la celebración de su onomástica.

Las odiosas comparaciones. Tenemos nueva Primera Dama y ¡Hola! contrapone fotos de la entrante, Jill, con la saliente, Melania, dejando claro quién gana. O mejor, dejando claro que juegan en ligas distintas.

Margarita Vargas posa en ¡Hola! como embajadora del Rastrillo Nuevo Futuro. Poco dada a las apariciones en la prensa, la mujer de Luis Alfonso concede una entrevista exclusiva en la que no se tocan temas polémicos como el Pazo de Meirás, la situación política y social de su país, Venezuela, o su relación con el ya roto matrimonio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas.