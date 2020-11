La durísima carta de Jorge Javier Vázquez a Isabel Pantoja: "No va a salir bien"

Jorge Javier Vázquez se ha lanzado a escribir una carta a Isabel Pantoja, con quien le une un largo historial de amistad y trifulcas, y el resultado es poco confortante para la cantante afincada en Cantora. Tras las duras palabras de su hijo Kiko Rivera, Jorge Javier ve difícil solución en un incómodo texto donde no niega el "afecto" mutuo, pero en el que no encuentra "motivos para consolarla".

"Te tengo cariño, Isabel, cómo no te lo voy a tener.", finaliza el duro texto publicado en la revista Lecturas. "Formas parte de mi vida profesional desde el principio de los tiempos y creo que con el paso de los años hemos llegado a desarrollar una relación cercana al afecto. Me gustaría decirte que todo va a salir bien, pero no lo creo. Lo peor de todo es que esto no ha hecho más que empezar. Si hablara contigo, no encontraría argumentos para consolarte. Lo siento, Maribel. Por ti y por tu hijo".

Y es que Jorge Javier no cree que Kiko Rivera haya hablado "por un calentón", sino que ha volcado un "discurso que lleva fraguándose en su cabeza desde hace años". El uso de la expresión "Viuda de España" solo puede significar que había "mucha rabia acumulada" en el interior.

Jorge Javier critica a continuación la biografía de Pantoja, en ocasiones con comprensión ("no hay cerebro que resista tantos años de exposición mediática") pero en otras con mucho afán crítico. "Uno de tus grandes errores ha sido no luchar por gestionar el peso de una popularidad basada en el conflicto. La respuesta a todos los ataques ha sido el silencio, la reclusión".

El resultado una Isabel Pantoja que vive en "un universo paralelo", en "La República de Pantoja, sita en Cantora, es un país donde se persigue la crítica a su amada líder". Pero "fuera de Cantora, es el vivo retrato de una mujer atrapada en un personaje que la asfixia desde hace ya demasiadas años".

Jorge Javier pregunta directamente a su amiga: "¿Cuántos años hace que no se te ve en un teatro? ¿En un cine? ¿En el concierto de algún colega? Te despiertas Pantoja, te alimentas de Pantoja y vuelves a la cama empantojada en grado máximo".

El catalán no se ahorra piropos a la tonadillera, una persona "divertida e ingeniosa" pero "presa en un mundo que te impide ver". "Los años te han restado espontaneidad y han dotado a tu discurso de una carga trascendental muy poco llevadera".

"Pero creo que has abusado tanto de ese poder que ha terminado agotándote hasta a ti misma. Llevas investida tanto tiempo de Isabel Pantoja que andas aburrida y, lo que es peor, cometiendo errores impropios de una profesional que lleva años controlando con mano de hierro la información que genera. El teléfono, antes tu aliado, se ha convertido en tu peor enemigo". El resultado, que las famosas llamadas de Pantoja en directo tienen cada vez "menos fuerza".