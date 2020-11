Desvelan el audio de Pantoja que debería partir el corazón de Kiko Rivera e Irene Rosales

Muchos han tildado de insensibles las declaraciones de Kiko Rivera, que ha arremetido con tal dureza contra su madre que la reconciliación se antoja, ahora mismo, imposible.

En la última edición de El Programa de Ana Rosa se han desvelado unos audios de Isabel Pantoja donde la cantante habla con afecto de su hijo y su mujer, Irene Rosales, que también ha criticado a la tonadillera y a la que algunos responsabilizan de parte del enfado de Kiko con su madre.

En esos audios, Pantoja defiende con uñas y dientes al DJ, que en ese momento participaba en Gran Hermano Dúo, edición que no llegó a ganar (lo hizo María Jesús Ruiz) pero en la que quedó en segundo puesto.

"Yo me he vuelto loca apuntando, apuntando y apuntando... votando por todos los teléfonos de todo el mundo. ¡Lo hemos conseguido! ¡Venga arriba!", dice una ilusionada Pantoja, que ni por asomo debía imaginarse la situación en la que se vería envuelta apenas unos meses después.

"Que gane Kiko porque necesita ese empujón moral, mi hijo necesita sentirse ganador después de lo que ha pasado", dice Isabel en ese audio. Kiko Rivera aseguró tener depresión en el ya célebre Deluxe que originó el desencuentro, y más tarde acusó a su madre de no comprender sus necesidades.

Eso sí, ya entonces Isabel Pantoja aconsejaba a su hijo una mayor discreción a la hora de hablar de sus problemas más íntimos. "Que Kiko no se abra tanto, que deje ya de hablar, por favor, de parte de su madre, que ya lo hablará todo".

Pantoja dice estar además "orgullosísima" y no solo de su hijo sino también de su mujer, Irene, que participaba con él. "Que sigan siendo cómo son, que lo hacen maravillosamente, que no se peleen con nadie, que es un concurso…", decía una inocente Isabel Pantoja, que sin duda no podía concebir que el matrimonio la apuñalase mesiánicamente de tal manera.