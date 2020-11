Yuyee, exmujer de Frank Cuesta, sale de la cárcel después de seis años

Yuyee Alissa Intusmith, exmujer de Frank Cuesta, ha sido puesta en libertad después de seis años en prisión y una agónica lucha por su excarcelación, según ha podido saber Libertad Digital. La modelo tailandesa fue condenada en 2014 por un delito de posesión y tráfico de cocaína (5 miligramos) e ingresó en una cárcel de Tailandia. En 2017, el Tribunal Supremo rechazó la apelación de Cuesta después de que se reabriera el caso y condenó en firme a Yuyee a 15 años y tres meses de cárcel y una multa de 1,5 millones de Baht (45.000 euros).

"Hoy han liberado a Yuyee después de seis años y cinco meses. Ha costado ser muy pesados y no dejar ni un día de estar ahí intentándolo. Por fin, hoy la han liberado y ya puede dormir con sus hijos. Cerraré el teléfono por una semana para estar tranquilos pero tenéis que ser vosotros los que deis la noticia", explicó el propio Frank Cuesta en un mensaje dirigido a La noche de Dieter (esRadio). El presentador dará todos los detalles de la excarcelación de su exmujer y madre de sus hijos en las próximas horas.

A finales de agosto, el herpetólogo ya anunció que la libertad de Yuyee estaba muy cerca. "Saldrá muy pronto. Está condenada a 15 años y saldrá a finales de este año o a principios del siguiente. Lo tenemos todo muy bien atado y esta vez sí que no se va a poder parar", reconoció tras ser preguntado por uno de sus seguidores. "Yo sigo yendo todos los días [a la cárcel], todas las madrugadas, a llevarle comida, y voy a verla cuando me dejan verla". En Tailandia "las cárceles no son como España", y todo "cuesta dinero". Cuesta se levantaba a diario a las tres y media de la mañana para llevarle comida a Yuyee y recorría 210 kilómetros, antes de que se despertaran los niños.

Han sido seis años de lucha y ruido en las redes sociales en los que el presentador siempre ha mantenido que su exmujer fue encarcelada en represalia por su lucha contra el tráfico ilegal de animales y contra las autoridades que ignoran este negocio multimillonario en Tailandia. "Lo dije, lo digo y lo diré; no voy a parar hasta que Yuyee este con sus hijos (...) Soy consciente al 100% que aquí estoy solo, sin ninguna ayuda institucional pero con un regimiento de gente anónima que con todo el corazón del mundo están haciendo de altavoz de esta injusticia". Un agradecimiento a sus fans y seguidores que siempre han estado apoyándole en las redes sociales con el grito de #FREEYUYEE.