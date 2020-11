Lucía Rivera: "No tengo ni idea del testamento de Paquirri. No había nacido"

Lucía Rivera no quiere entrar en la lucha que acaban de comenzar Isabel Pantoja, y Kiko Rivera, que es tío suyo, y prefiere no dar su opinión, porque como ella mismo comentó, ni si quiera está al tanto de lo que está pasando porque no tiene nada que ver con ello. "No tengo ni idea del testamento de Paquirri, no había nacido". Así lo dijo en la presentación de la nueva colección de bolsos de la firma Anekke de la que ha sido elegida para prestar su imagen.

La modelo contó cómo le afectado profesionalmente el Covid 19. “Quise quedarme en casa sola en Madrid, pero mi madre me obligó a que me fuera a Asturias a pasarlo con ella, acabábamos de llegar de México, y no me dio tiempo a pasar por casa. Desde que no vivimos juntas, nos llevamos muy bien, yo soy muy independiente, tenemos mucho en común, hablamos mucho por teléfono. Tuve una adolescencia un poco rebelde, y me acuerdo de mi madre cuando se convirtió en “La Perra”, se rapó el pelo, y lo llevaba teñido como si fuera piel de pantera, indudablemente marcó tendencia”.

Al preguntarle por su padre, Cayetano Rivera, comentó que era muy buena, pero que no le preguntasen por Karelys. “No quiero saber nada de ese tema. Cayetano y Eva están bien, porque es lo que muestran”. De esa tan tajante lo contó.

Las Navidades, todavía no tiene decidido como las va a pasar. “Igual me quedo sola en Madrid, pero tal vez vaya a Asturias, y después a Sevilla con para ver a mi padre. Pero mis abuelos me reclaman y también quiero estar con ellos”.

Recuerda a su abuela Carmen Ordoñez, a pasar de lo pequeña que era cuando falleció. “Me acuerdo de ella físicamente, lo que no me acuerdo es de su voz. Tengo una cruz de ella como recuerdo, que me la dio mi madre, y me gustaría tener una prenda de ella”.

Le apetecería hacer algo de interpretación, pero de momento es solo un proyecto no hay nada a la vista.