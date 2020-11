Inesperado anuncio de Chabelita en plena guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

La guerra de Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera ha salpicado directamente a Isa Pantoja, que se encuentra concursando en la segunda edición de La casa fuerte. El pasado jueves la hija de la tonadillera descubrió en directo el contenido de la polémica entrevista ofrecida por su hermano a la revista Lecturas en la que aseguraba que su madre podría haberle "metido en un lío económico" por sus operaciones relativas a la finca Cantora.

Este jueves, Chabelita conoció nuevos datos sobre el conflicto, entre otras cosas la demoledora frase pronunciada por su hermano en la publicación: "Lleva toda su puta vida vendiéndose como la viuda de España". "Lo que me contaste no es nada para lo que acabo de ver. No me lo esperaba para nada", aseguró la concursante.

Muy seria y tranquila, Isa anunció que ha decidido desmarcarse de las polémicas familiares afirmando que está dispuesta a realizar su concurso ajena a todo lo que ocurra en el exterior: "A mí se me ha criticado mucho por hablar", dijo. "No voy a hablar de este tema con mis compañeros en lo que me queda de concurso", continuó. "Me han acribillado cuando he tenido problemas con mi madre y ahora no me voy a posicionar con él, pero con mi madre tampoco".

Desde que empezara su relación con Asraf Beno, con el que planea casarse el próximo verano, Isa asegura que su vida "solo ha ido a mejor" y no quiere meterse en otra polémica familiar con lo que le ha costado librarse de otras batallas en las que se ha visto envuelta: "Lo de viuda de España me ha dejado impactada. Es algo nuevo que no había escuchado de él. Es una pena, no voy a decir nada más. Solo quiero hacer el concurso por mí, llevo el Pantoja porque es mi apellido, pero prefiero que aquí la gente me conozca como Isa. Cuando yo he estado en una posición parecida ellos no han dado la cara por mi y yo tampoco la voy a dar por nadie".

Con respecto a Cantora y la polémica herencia de Paquirri, Isa Pantoja aseguró sentirse aliviada al no tener nada que ver al respecto: "He hecho un croquis y me he dado cuenta de que todo está perfecto porque yo no aparezco por ningún lado. A Cantora le tengo cariño porque es la finca donde hemos vivido durante muchos años y es el legado de Paco y lo respeto, pero es un problema de ellos".