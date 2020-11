Cayetano y Fran Rivera reaccionan a la inesperada confesión de Kiko Rivera

El especial de Telecinco Cantora: La Herencia Envenenada y la controvertida entrevista en exclusiva que ha concedido Kiko Rivera para Lecturas, ha marcado un antes y un después en su relación con su madre Isabel Pantoja, pero también con la de sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera. "Nunca voy a perdonar a mi madre. En su escala de valores, sin lugar a dudas está antes el dinero que sus hijos", dijo, antes de confesar que los objetos pertenecientes a Paquirri, que les correspondían por herencia a sus tres hijos y que supuestamente habían sido robados, realmente se encuentran en una habitación cerrada en Cantora.

La reacción de Fran Rivera a esta noticia no se hizo esperar y quiso sorprender a su hermano entrando por teléfono para mostrarle todo su apoyo: "Llamo para decirte que siento muchísimo el dolor por el que estás pasando. Yo he sufrido mucho", comenzó diciendo Francisco Rivera. "Quiero decirte que estamos contigo, que estás siendo muy valiente. Espero que esto se termine pronto".

Fran Rivera aprovechó para contar a Jorge Javier cómo está viviendo esta "desagradable" situación: "Yo sé esto desde hace muchos años. No me estáis contando nada nuevo. He sufrido esto en silencio. Por desgracia hay mucho más. Por respeto a ti, tanto dolor y sufrimiento que hemos pasado Cayetano y yo…", expresó con la voz entrecortada. "Papa estaría orgulloso de ti", dijo llorando mientras se despedía de su hermano.

Por su parte, Cayetano Rivera ha esperado a este sábado para pronunciarse en redes sociales con un mensaje en el que apoya incondicionalmente a su hermano Kiko Rivera: "Siempre contigo", ha escrito junto a una fotografía en la que aparecen juntos en un homenaje que realizaron a su padre. Eva González y Lucía Rivera, mujer e hija de Cayetano Rivera, también han querido manifestarse y posicionarse del lado de Kiko Rivera en el conflicto más polémico de los últimos tiempos. La presentadora y la modelo han dejado corazones en la publicación.