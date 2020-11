Nuevos datos sobre la deslealtad de Antonio Montero a Marisa Martín Blázquez: "Fue un flechazo"

Desde hace unos días, Antonio Montero es el nuevo concursante de Quiero dinero, la sección de Sálvame en la que los colaboradores tienen que llevar a cabo retos físicos, así como contestar a preguntas muy delicadas sobre su vida privada a cambio de importantes sumas de dinero. Aunque siempre se ha mostrado muy celoso de su vida privada, el miércoles pasado el paparazzi se atrevió a contar uno de los episodios más difíciles de su relación con Marisa Martín-Blázquez, de quien se separó hace cinco años tras más de tres décadas de relación, pero con quien sigue conviviendo a día de hoy.

Entre otras cosas, el periodista hizo pública la grave crisis que vivió su matrimonio en el año 1995, cuando otra mujer irrumpió en sus vidas. Montero y esa mujer fueron fotografiados mientras comían en un restaurante: "Tuve mi problema, claro. Fue importante en el sentido de que por primera vez en mi vida había ido a comer con alguien que no era mi mujer. Era una amiga que conozco en un viaje de trabajo".

La historia de Antonio con esa mujer fue tan intensa que provocó una grave crisis con su mujer: "Tuve que elegir y no tuve ninguna duda", dijo. "Fue un flechazo, que joroba mucho más en estas situaciones. Marisa siempre me ha notado todo, por eso siempre he sido sincero. Ella sabe que soy muy transparente, se me ven mucho las cosas. Lo hablamos y cuando me preguntó ‘qué te pasa’, se lo dije. Cuando llegaron las fotos ella no me dijo nada. Hubo una llamada telefónica y me preguntó. Se lo conté y hablamos. Ella es una crack".

Una comprometida situación en la que Marisa Martín Blázquez le confesó que ya era conocedora de la existencia de otra mujer: "Me dijo: ‘lo sé, hace tiempo que está pasando esto’. Fue una cosa de 8 o 10 días, pero es que yo soy muy intenso (...) No me esperaba que la vida me pudiera poner en esa tesitura. Yo me casó con 24 o 25 años y ya habían pasado unos doce años".

Antonio Montero dejó claro que a pesar de lo doloroso que fue para su entonces mujer, no se arrepiente de nada. "A veces somos muy hipócritas cuando tratamos esas cosas y son cosas que pasan en la vida y no me avergüenzo de nada. Duele porque a lo mejor la otra persona la pones en una situación difícil. Lo entiendo, pero tampoco tiene nada de inhumano (...) Llegué a pesar en ese momento: ‘a lo mejor hay una posibilidad de organizarse’. Y joder, qué pasa. Esto es una realidad. Marisa me dijo: ‘¿Pero tú estás tonto, estás loco?'. Aquella situación me generó un conflicto personal real, emocional. Pero no era el problema de rematar".

Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez se conocieron durante sus años en las universidad. En el año 1989 se dieron el sí, quiero y, fruto de su matrimonio, nacieron Nicolás y Marieta. En agosto de 2015, tras más de 25 años juntos, los periodistas decidían tomar caminos separados, aunque continúan viviendo bajo el mismo techo.