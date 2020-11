Enrique Ponce canta a Paloma Cuevas en un adelanto de su disco

El sueño de Enrique Ponce de convertirse en cantante está a punto de cumplirse. Aunque el debut musical del torero tuvo lugar en 2017, cuando grabó una canción con el grupo Materia Prima titulada "Háblame bajito", ahora está preparando un álbum de baladas. El LP contiene diez canciones, una de ellas interpretada junto a Julio Iglesias, su padrino musical y con quien Ponce siempre ha mantenido una excelente relación. De hecho, su mujer, Miranda, es una de las amigas íntimas de Paloma Cuevas.

El pasado fin de semana el diestro compartió un adelanto con sus seguidores de Instagram interpretando una versión del tema de Vicente Fernández "La diferencia". La letra de la canción recuerda mucho a su historia de amor y desamor con Ana Soria y Paloma Cuevas. "No me despiertes tú, ¿no ves que así yo soy feliz? Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo, tal vez, sería, corazón que yo en tu lugar sí te amaría", canta Ponce acompañado de una guitarra y junto a sus perros.

Este adelanto llega en plena recuperación tras su intervención de urgencia por una hernia inguinal. Enrique Ponce fue operado a finales de octubre en la clínica Cristo Rey en Jaén y 2 de noviembre recibió el alta hospitalaria. Desde entonces, el torero está descansando en casa y no podrá hacer ejercicio físico durante un mes.