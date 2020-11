Isa Pantoja relata lo que ocurrió el 2 de agosto en la habitación prohibida de Cantora

La emisión el viernes de Cantora: la herencia envenenada ha acabado por hacer estallar la situación en la familia Pantoja. Tanto es así que Isa Pantoja, ahora mismo concursando en La casa fuerte, ha contado una serie de situaciones personales que se han dado en casa de su madre.

Una de las historias contadas por Kiko en el programa especial está relacionada con esa misma habitación, a la que pudo pasar por casualidad el pasado día 2 de agosto. Allí se encontró con todos los objetos de su padre, Paquirri, desaparecidos y, según Isabel Pantoja, robados.

Fue el detonante de la ya famosa discusión que acabaría provocando la separación entre madre e hijo que vivimos ahora. Kiko, en shock tras el descubrimiento, incluso llamó a sus hermanos Fran y Cayetano Rivera para pedirles perdón.

Isa no comprende por qué Kiko ha desvelado esta historia, porque puede acarrear graves consecuencias legales a su madre. "Me imaginaba cualquier cosa de mi hermano hacia mi madre. Cualquier adjetivo, pero eso no me lo esperaba para nada. Porque no solamente es lo que cuenta, es lo que viene después. Decir que hay pertenencias cuando no deberían estar. Es muy fuerte".

Eso sí, la chica, que renuncia a ponerse en contra de su madre, lamenta la situación que se ha dado después por el comportamiento de ambos. "La verdad es que yo según lo que ha contado él de que fue al cuarto y vio los trajes... Me pongo en su situación y la entiendo, pero para mí la forma de hacerlo podría ser presentándose en Cantora y nadie le va a prohibir la entrada. Y mi madre podría haberle llamado y haber parado esto".

Isa asegura también que "el 2 yo estaba allí. Ese cuarto no se abre para nada. Yo entré con 5 años y fue cuando vi a Paco. Bueno, eso fue lo que dije yo. Pero no he vuelto a entrar en ese cuarto porque mi madre no dejaba que nadie entrase".

Ya en GH VIP, Isa contó historias relacionadas con esa habitación de la casa a la que Isabel Pantoja tiene prohibida la entrada a todos. Al menos, desde que la propia Chabelita asegurase ver ahí al espíritu de Paquirri.

La joven no recuerda bien la historia porque ella solo tenía tres años desde que ocurrió, tal y como contó en GH VIP. Lo que sí sabe es que Isabel Pantoja no permite pasar a nadie a esa dependencia de Cantora.

"Cuando tenía tres años, en Cantora, yo me fui al cuarto de Paco donde nunca ha entrado nadie, solamente entra mi madre. Y una amiga de mi madre me dijo que qué me pasaba porque yo miraba a la pared y me reía. Y mi madre escuchó un grito y le preguntó a su amiga que qué pasaba. Mi madre vino y me preguntó que qué había visto y yo le decía que a papá. Desde ese día mi madre no nos ha dejado volver a entrar a ese cuarto".