Malestar en la Familia Real británica con la nueva temporada de 'The Crown'

Netflix estrenó el pasado domingo la cuarta temporada de The Crown, 10 nuevos episodios que exploran uno de los momentos más problemáticos para la corona británica: la relación del príncipe Carlos de Inglaterra y la princesa Diana. Poco se sabe de la opinión de los Windsor sobre la aclamada serie, aunque hay quienes se atreven a adivinar que Isabel II quedó satisfecha con las primeras entregas. Sin embargo, el diario Daily Mail va más allá y asegura que la nueva entrega de The Crown ha generado malestar en la Familia Real, en especial al príncipe Carlos, que habría mostrado su enfado a su entorno más cercano.

"Esto es drama y entretenimiento con fines comerciales que se hace sin tener en cuenta a las personas involucradas a quienes se les secuestra y explota sus vidas", asegura el diario británico citando a fuentes cercanas al heredero. Además, hace hincapié en que la relación que se muestra en la serie entre Carlos y Diana "no se ajusta a la realidad". "En este caso, es arrastrar cosas que sucedieron en tiempos muy difíciles, hace 25 o 30 años, sin pensar en los sentimientos de sus protagonistas. No se debe engañar al público al hacer creer que esta es una representación precisa de lo que realmente sucedió".

La prensa británica ha sido muy dura con la serie y el citado diario se pregunta si ha perdido toda su credibilidad por tomarse demasiadas licencias artísticas. Por otro lado, Arthur Edwards, fotógrafo del periódico The Sun especializado en captar la vida de la familia real británica, declaró: "Conozco al príncipe de Gales desde hace 40 años y no le reconozco en la nueva temporada de la serie de The Crown".

Además, un familiar muy cercano al príncipe Guillermo aseguró que el hijo mayor de Carlos y Lady Di está muy enfadado con el resultado de la serie. "Siente que sus padres han sido explotados por la industria y representados de forma falsa y simplista para ganar dinero".