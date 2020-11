Las dolorosas declaraciones de Fran Rivera sobre la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Las controvertidas palabras de Kiko Rivera en el espacial de Telecinco, Cantora: la herencia envenenada, siguen produciendo reacciones entre los implicados. Una de las más esperadas era la de Fran Rivera, que ha aprovechado su colaboración en el programa Espejo Público para hablar sobre cómo está llevando todo lo ocurrido y cómo ha afectado a su estado de ánimo. Entre otras cosas, ha puesto de manifiesto no solo la frustración que han sentido durante todos estos años enfrentado a Isabel Pantoja, sino también el dolor que sufrió su madre Carmina Ordóñez tras la negativa de la artista a entregar los objetos que el torero había dejado en herencia a sus hijos.

"Este tema es muy complicado para nosotros. Hay gente que debería meterse en un agujero y no salir en su vida", ha confesado refiriéndose claramente a la tonadillera. "No estoy preparado para hablar de ciertas cosas en la vida. No tengo claro de hacerlo, pero estamos en nuestro derecho de saber toda la verdad. Se ha especulado tanto...". Además ha señalado que hay más gente implicada además de Isabel Pantoja: "Hay más responsables, muchos temas ahí. Mucha gente".

Fran Rivera ha asegurado que jamás podrá perdonar a Pantoja todo lo que ha sufrido durante estos años ya que "el dolor se lo impide": "Son muchos sentimientos. Mi madre se fue con una pena muy grande. La sensación de no haber recuperado las cosas que nos dejó mi padre es la pena que se llevó mi madre. Eso no puedo perdonarlo".

El extorero cree que esta guerra entre madre e hijo iba a estallar tarde o temprano: "Cuando a las personas les mueve la avaricia, vienen los problemas". Y ha confesado que solo ve una posible solución: "Respetar los deseos del fallecido".

"Desde que estás colaborando en esta programa, ya hace cuatro años, es la semana que te veo más triste", le ha expresado la presentadora Susanna Griso. Una pena que es causada principalmente por los recuerdos de su padre y su madre en vida: "Me cuesta perdonar por ellos. Se tiene que saber toda la verdad porque hay mucha gente que se ha portado muy mal y tarde o temprano caerán las caretas".