La campanada de Isabel Pantoja

¡Hola! vuelve a convertirse por segunda semana consecutiva en el portavoz oficioso de Isabel Pantoja, que sigue sin manifestarse a propósito de la afrenta de su hijo Paquirrín.

De nuevo, citando "fuentes cercanas a la cantante", leemos en ¡Hola! que considera que está siendo sometida a un "linchamiento público" y que está asistiendo al final de su mundo, "que acabó hace tres semanas".

Isabel Pantoja "está peor que cuando entró en la cárcel, peor que cuando perdió a su marido…" (este es el orden textual que leemos en ¡Hola!). Y considera que todo lo que está haciendo Kiko tiene una única razón: el dinero.

Sin embargo, no se plantea demandar a su pequeño del alma, aunque sí acudirá a los tribunales para denunciar a "todos aquellos que están diciendo barbaridades sobre ella". Pero ve difícil la reconciliación: "Son demasiado profundas las heridas, sangran demasiado… son heridas de muerte".

Como dice Alaska, qué buena es la Hemeroteca: ¡Hola! incluye media docena de sus portadas en las que la polémica firma de la herencia de Paquirri fue noticia. Encontramos una entrevista a Carmina Ordóñez en abril de 1987 en la que dice: "Defiendo a los dos hijos mayores de Francisco Rivera como él me exigiría que lo hiciera". U otra en la que leemos: "He firmado entre la espada y la pared". Pero, sin duda, la mejor es una en la que aparece una foto de Fran y Cayetano "con los recuerdos heredados de su padre" y se ve a los dos chavales posando junto a cuatro monedas y dos bolígrafos con cara de "esto es todo, amigos".

Pantoja negocia con Telecinco dar las campanadas

La información de ¡Hola! apuntando que Pantoja está destrozada podría contrastar con lo que leemos en la portada de Semana en exclusiva: que la cantante está en conversaciones con Telecinco para dar las campanadas. Sería LA campanada. Sin embargo son informaciones complementarias: una no excluye a la otra.

Dice Semana que hay una oferta para que la cantante despida el año en Mediaset… y que el objetivo final sería que lo hiciera junto a su hijo Kiko. La cadena es consciente de lo que esto supondría para captar audiencia, pero también de lo mucho que costaría. Por ello, no estaría reparando en gastos y le habría hecho una oferta apoteósica (no dan cifras). Este año va a ser duro competir con la desolación de Ana Obregón y el desvestido de Cristina Pedroche.

No sería la primera vez para ninguno de los dos. Pantoja y Paquirrín dieron las campanadas en 2011 junto a Jorge Javier. Ahora los tres no podrían permanecer en la misma habitación juntos ni cinco minutos.

Hemeroteca con las memorias de Antonio Rivera

Como la historia de los Rivera contra los Pantoja se ha documentado desde el origen de los tiempos, merece la pena tirar de Hemeroteca y rescatar frases y pensamientos que ahora cobran de nuevo relevancia.

Lecturas ha recuperado las memorias que Antonio Rivera, el padre de Paquirri, publicó en 1987 en la revista, y que tuvieron a Isabel Pantoja como objetivo principal. Ya entonces el abuelo de Paquirrín explicó que Isabel le engañó: "Al principio me gustaba, era hogareña, dulce y se ocupaba de algunos detalles de la cocina". Pero todo cambió al fallecer el torero: "Creí que era leal, pero no lo ha sido. Ese cariño que nos tenía, comprendimos que era mentira al morir mi hijo Paco… No esperaba de ella tanta ambición".

La revista destaca dos o tres frases lapidarias pronunciadas entonces: "Yo quisiera estar vivo cuando este nieto mío (Kiko) se convierta en un hombre. Me gustaría contarle lo que pasó". Y añade: "Me tendrá que preguntar: 'Abuelo, y tú, ¿por que te disgustaste con mi madre?', y yo le diré: 'Porque tu madre no fue leal con nosotros ni con tu padre después de muerto'".

El motivo del enfrentamiento fue el contenido de una caja fuerte. "Isabel la ha abierto", le contaron tres testigos. "Vino con su hermano Agustín y se llevó todo lo que había". ¿Qué había dentro y se llevó sin tener autorización? Según contó el padre de Paquirri, además de varios relojes y la famosa esmeralda, Isabel se llevó valiosos documentos y posiblemente cuarenta millones de pesetas que el torero había separado para pagar deudas. Agorero, sentenció: "Que se amarre bien Isabel cuando tenga que hacerse cargo de Cantora, porque tendrá que gastarse un chorro de dinero en sacarla adelante…".

El futuro de la Pantoja en manos de sus hijastros

Semana, Lecturas y Diez Minutos se muestran rotundas en su portadas, en el caso de Semana, ilustrada por una foto de los hermanos Rivera Ordóñez, que ahora parece que vuelven a llevarse bien: "El futuro de Isabel Pantoja, en manos de Fran y Cayetano", reza el titular.

Según la revista, los dos hermanos podrían llevar a la cantante a la cárcel si ésta no cumple con la sentencia que obligó a devolver los enseres de Paquirri. Fran y Cayetano piensan iniciar próximamente la ejecución de la sentencia civil: "Si no nos los dan, no descartamos nada", señala su abogado.

Ana Obregón se desahoga en '¡Hola!'

¡Hola! dedica su portada al completo a Ana Obregón. No hay faldones con otras fotos, llamadas ni otras noticias: la reina de las revistas del corazón se merece atención exclusiva. No es para menos: se trata de la primera entrevista que concede después de la muerte de Álex, su único hijo.

Bellísima, posando muy seria y en algunas de las fotos casi al borde de las lágrimas, Ana habla del trauma que está viviendo, seguramente asesorada por un psicólogo. Muchos no entenderán por qué ha querido hablar o por qué tan pronto. Pero todo apunta a que Ana está recibiendo asesoramiento emocional, y que, seguramente la hayan aconsejado retomar sus costumbres, volver a sus rutinas, recuperar su vida. Y contarla, como parte de su tratamiento para recuperarse.

El resultado es una entrevista durísima que lleva a las lágrimas al lector en demasiadas ocasiones. "He leído que las lágrimas terminan sólo a través de las lágrimas, son sanadoras".

Ana, que confiesa que ha pasado cuatro meses "muerta por dentro", se sitúa en la fase del duelo de la desolación. Ya ha pasado por la negación y la rabia. "Tienes un sentimiento terrible de impotencia. No es una depresión para nada con una serie de emociones donde mezclas el dolor, la angustia, la tristeza… pero sobre todo la eternidad de su ausencia".

Cada día acude al cementerio para estar con su hijo, meditar a su lado, y avanza que está "recomponiendo su corazón" para poder estar este año en la Puerta del Sol dando las campanadas. "Estoy trabajado tanto para que se vuelva a unir todo…".

Confiesa que ha tenido la tentación de "quererse ir" pero que ha decidido que tiene una tarea pendiente: "Quiero hacer cosas, cosas que Álex quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado".

Ariadne Artiles, embarazada de gemelos

¡Hola! publica la exclusiva de la próxima maternidad de Ariadne Artiles, que coincide además con otro "parto", el de su primer libro de consejos culinarios.

Según ha podido saber la revista, la modelo, madre de una niña de tres años con José María García Fraile, el hijo del periodista deportivo, está embarazada de gemelas: espera dos niñas "totalmente idénticas".

Belén Esteban medita dejar 'Sálvame'

Lecturas cuenta en exclusiva que Belén podría enfrentarse estos días a la decisión más difícil de su carrera televisiva: dejar Sálvame para formar parte de la plantilla de un nuevo programa.

La revista asegura que Raúl Prieto, íntimo amigo de la de San Blas, le ha ofrecido ser la estrella de una productora nueva que competiría con La Fábrica de la Tele, artífice de los grandes éxitos de Telecinco. Prieto, director de Viva la vida, acaba de abandonar Cuarzo para irse con Mediaset. En definitiva, un lío de productoras que obligará a Belén a posicionarse.

La verdad sobre Clara Lago y Dani Rovira

¡Hola! revela la realidad de una pareja que creíamos consolidada, la que formaron una vez Clara Lago y Dani Rovira. Los actores son alérgicos a los medios de comunicación que hablan de las vidas privadas y siempre han evitado airear cualquier detalle sobre su intimidad, incluso hasta la exageración.

Ahora leemos en la revista que no son pareja y que de hecho nunca han vuelto a serlo, a pesar de que se especuló con su reconciliación. Rompieron en mayo de 2019 y jamás retomaron la relación. "Siguen siendo los mejores amigos", aseguran fuentes cercanas a los dos, y la prueba es que Clara "fue la primera en estar al lado de Dani" cuando le diagnosticaron el cáncer que ahora ha superado.

Marisa, hermana secreta de Vicky Martín Berrocal

Semana ha entrevistado a Marisa Martín del Molino, la hermana mayor (y desconocida) de Vicky Martín Berrocal. Fue la propia diseñadora la que destapó durante el programa de Bertín Osborne que su padre tuvo una doble vida con doble familia.

Ahora, la hermanastra rompe su silencio para sentenciar que "no quiere dar ni un minuto de gloria a la querida de mi padre y a sus hijas". Se refiere a Vicky y a su hermana Rocío. Y añade que no tienen ningún tipo de relación.: "Vicky se ha montado una historia de Sissi Emperatriz que no tiene nada que ver con la realidad".

Cóctel de noticias

Simoneta Gómez Acebo habla en ¡Hola! y Semana un año después de la muerte de su madre. La hija de doña Pilar se ha convertido en su heredera al frente del Rastrillo Nuevo Futuro, que este año, debido a la covid, ha tenido que cambiar sus normas. Dice que está sufriendo mucho por su tío, el rey Juan Carlos.

Mientras, Kalina de Bulgaria anuncia en la misma revista que va a dejar Marruecos para empezar a vivir entre España y Bulgaria. Tanto ella como su marido, Kitín Muñoz, de profesión explorador, aseguran que van a echar de menos "el Sahara y el contacto con las tribus saharauis".

Olé por Alaska. Es entrevistada en Diez Minutos, donde asegura que "hacer la Crónica Rosa en esRadio lo considero un premio".