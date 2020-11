Alessandro Lequio: "Isabel Pantoja debería dar un puñetazo en la mesa"

La polémica de Isabel Pantoja y Kiko Rivera llega cada vez más lejos. El último en posicionarse ha sido Alessandro Lequio, que no ha dudado en subir este miércoles un vídeo a su red social de Instagram criticando la actitud del hijo de Paquirri.

"Según van pasando los días tengo más claro que Isabel Pantoja debería dar un puñetazo en la mesa. No querellarse contra su hijo, pero sí mandarlo a la mierda. No se puede consentir que un hijo hable así de su madre, no estamos hablando de un adolescente alocado sino de un señor de casi 40 años que lustra calva y que tiene una familia detrás. Estas cosas se hacen de puertas para dentro, hacerlo de esta manera dificulta enormemente las posibilidades de reconciliación. Lo peor es el ejemplo que está dando a sus hijos, crucificar públicamente a una madre es la peor manera de educar a unos hijos".

Éstas han sido las declaraciones que Alessandro Lequio ha querido hacer sobre el comportamiento de Kiko Rivera. El colaborador no entiende que el Dj tenga que hacer público el conflicto que tiene con su madre y mucho menos que la ponga a los pies de los caballos, algo que según él, dificulta mucho una posible reconciliación en el futuro.

Por si fuera poco, Lequio también ha querido acompañar este vídeo con un texto que viene a decir lo mismo que sus palabras: "Kiko arrojó a su madre a los pies de los caballos diciendo que no se preocupaba de el... y ahora el problema ya no es ese abandono sino el robo de su herencia. Es una bola que se ha ido formando y que ha sacado todas las iras del cajón de los juguetes".