Lo que dijo Isa Pantoja sobre su madre cuando pensaba que no la grababan

Isa Pantoja continúa con su paso por la segunda temporada de La casa fuerte donde además de lidiar con los problemas de convivencia con sus compañeros y algún que otro encontronazo con su pareja Asraf Beno, tiene que hacer frente a la guerra abierta que mantienen en el exterior su hermano Kiko Rivera contra su madre Isabel Pantoja. La joven es informada en cada una de las galas sobre las novedades del enfrentamiento y no duda en comentar sus impresiones sobre todo lo que está ocurriendo.

La concursante dio la razón a su hermano aunque criticó la forma en la que ha denunciado sus descubrimientos sobre el testamento de Paquirri y los movimientos que su madre ha hecho con el patrimonio que éste dejó su hijo: "Tiene razón en muchas cosas, pero las formas... No debería hacerlo en un plató y tendría que haberse plantado en Cantora para hablar con nuestra madre", expresó durante la última gala del reality de Telecinco.

Además el programa mostró unas imágenes grabadas durante una de la publicidades cuando Isa Pantoja creía que nadie la estaba grabando. En ellas, aparecía junto a su novio Asraf y el resto de compañeros mientras les contaba que el pasado 2 de agosto su hermano había descubierto los objetos personales de Paquirri, que supuestamente habían sido robados hace años, en una habitación de Cantora: "Es muy fuerte, es que es muy fuerte. Cosas muy desagradables. Es muy fuerte lo que está pasando, necesito explayarme", les decía. En las imágenes emitidas se escucha decir a la concursante que su madre "debe estar destrozada" con lo que está haciendo su hermano. Además, añadió que en su familia "nada volverá a ser como antes".

"Uno se puede plantar en Cantora y otra puede coger el teléfono y llamar (...) Todo esto, ¿por que tú has descubierto unos trajes que no contabas con ellos? A lo mejor es la manera de llamar la atención de mi madre públicamente. Pero si él cree que así lo va a conseguir, no creo que lo vaya a hacer", continuó diciendo.

Quien sí se pronunció públicamente fue Asraf, que aseguró estar "flipando" con todo lo que está ocurriendo. "Él sabrá más que nadie de lo que está hablando y a ver cómo se soluciona. Espero que no llegue a más. Nunca pensé que hablaría y menos en la televisión. Me ha sorprendido bastante incluso diciendo rumores de cosas fuertes", confesó.