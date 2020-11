Victoria Federica y su inesperada presencia en el funeral de Carlos Catalán

Una multitud de amigos y familiares, a pesar de las medidas de distanciamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias, se dieron cita en la misa funeral de Carlos Catalán que tuvo lugar en la Parroquia de San Francisco de Borja de Madrid. Allí estuvo también Victoria Federica de Marichalar, en una inesperada visita acompañada de su amigo Tomás Páramo.

Sin duda alguna el fallecimiento de Carlos, hijo del propietario de la cadena AC Hotels by Marriott, debido a un cáncer de hígado que no ha podido superar, ha sido un duro golpe para todos los que lo conocían y por ello muchos rostros conocidos no quisieron perderse su despedida.

"En estos momentos tan dolorosos, pedimos el máximo respeto para la familia al tiempo que agradecemos las muestras de cariño y condolencias recibidas" escribió la familia en el comunicado de prensa que emitió el pasado martes tras conocerse el fallecimiento de Carlos Catalán a los 44 años. Nacido en Tudela, Navarra, Carlos deja a tres hijos fruto de su matrimonio con la empresaria Patricia Casadellá.

Cayetano Rivera en el funeral | Europa Press

El mundo de la política estuvo representando por algunos asistentes como el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y su mujer Sonsoles Espinosa, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o el actual dirigente del Partido Popular, Pablo Casado, junto a su pareja Isabel Torres.

También muchos otros rostros conocidos del mundo de la cultura y la alta sociedad española acudieron a la cita como fue el caso de Victoria Federica, Enrique Cerezo, Fernando Martínez de Irujo, Javier García Obregón y su mujer María Tevenet, Cristina Tárrega y su hijo, Cayetano Rivera o Pedro J. Ramírez y su mujer, Cruz Sánchez.