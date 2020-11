José Antonio Canales Rivera, ahora de actualidad por sus declaraciones en torno al culebrón de Cantora, aprovechó para apuntalar un rumor que hasta ahora nunca se haba confirmado: la relación que mantuvo con Marta López.

Aprovechando el "Quiero dinero" de Sálvame, Canales Rivera contestó a preguntas sobre su lío amoroso nunca confirmado y éste reconoció, por fin, que efectivamente tuvo algo con Marta López.

"Ella era soltera, yo era soltero... Nos seguimos llevando tan bien como el primer día", dijo el sobrino de Paquirri, confirmando el affaire con la ex de Merlos. Eso sí, también que no fue nada excesivamente serio, razón por la cual nadie quiso contarlo: "La relación no terminó porque no empezó. Estas cosas pasan aquí y en Pekín".

Canales Rivera y Marta López | Telecinco

Marta López, presente en el plató, no estuvo muy conforme y se mostró sorprendida y visiblemente nerviosa. Pero no lo negó: "Llevamos tantos años diciendo que tenemos una amistad que me ha sorprendido que lo diga ahora". Él contestó con un sincero "¿y no lo somos?".