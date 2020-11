Julián Muñoz reaparece para contar lo que Isabel Pantoja oculta en Cantora

Las declaraciones de Kiko Rivera sobre su madre Isabel Pantoja se han convertido en el tema más comentado del momento en todas las mesas de debate televisivas. A la espera de que esta noche se siente por primera vez en televisión Teresa Rivera, la hermana de Paquirri y enemiga declarada de la tonadillera, en el segundo capitulo de Cantora: una herencia envenenada, este jueves el programa Huellas de Telemadrid aportó nuevos datos sobre el legado del torero.

Uno de los que participó en el espacio de la cadena pública fue Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y expareja de la artista, que afirmó con rotundidad que él ha visto personalmente los objetos de torero que supuestamente habían sido robados en una habitación de la finca Cantora. "Vi el traje que llevaba el diestro cuando murió, una muleta, un par de banderillas, un estoque...", afirmó.

"Fue una vez que me pusieron una moción de censura. Nos fuimos al campo y creo que fue al principio. La curiosidad siempre te gana y pregunté. Esa casa tiene dos alas. Desde la puerta principal a la derecha visto desde la carretera, y la izquierda tiene otra parte. Si te pones en la entrada de la casa, toda la zona de la derecha es la casa de soltero de Paco, del señor Rivera. En esa casa, cuando yo la conocí, estaban las dos partes unidas. Nada más entrar por la puerta, a mano derecha, había un salón grande que se comunicaba por una puerta a la zona donde estaba la chimenea y los rifles de Paco, y a la derecha una escalera que subía al dormitorio", narró.

Julián se posicionó del lado de Kiko en la guerra que mantiene con su madre y reconoció que es muy posible que el Dj haya crecido ajeno a la existencia de esos objetos de su padre, que legalmente pertenecerían a sus hermanos Francisco y Cayetano. El ex primer edil de la localidad malagueña explicó que, durante la época que vivió en Cantora, Kiko iba muy poco y no cree "que haya podido ver esas pertenencias de Paquirri nunca": "La época que estuve con Isabel Pantoja a Cantora iba muy poco. Kiko estaba viviendo en Sevilla con la abuela. Se hacía mayor y se le alquiló un apartamento por parte de la madre y por allí no iba mucho. Cabe la posibilidad de que no lo viera porque no pasaba mucho tiempo".

Durante la entrevista telefónica también analizó el papel de Isabel Pantoja como madre, volviendo a dar la razón a Kiko Rivera: "Ejercía más de diva que de madre". Aclarando que nunca la ha visto "como una mala madre" sino "demasiado artista". Además, confesó no saber en qué gasta "tanto dinero" para que Pantoja haya podido engañar a su hijo: "Es que es una cosa que yo no sé. El tiempo que yo estuve con ella, que fueron tres años, no le veía yo con grandes gastos. Ropa, sí. Y la casa, sí. Pero grandes gastos no veo que haya tenido. Por lo menos mientras vivíamos en Marbella".