Pablo Motos tranquiliza a sus seguidores tras someterse a una operación inesperada

Pablo Motos sorprendió este viernes con una publicación en su Instagram en la que anunció que fue intervenido del hombro con éxito. El presentador de televisión subió un vídeo a su perfil momentos después de la operación. Con una sonrisa en su rostro, Motos anunció a todos sus seguidores que la operación ha sido todo un éxito y que el lunes podrá ponerse al frente de El Hormiguero.

"Estoy en el hospital, que me acaban de operar del hombro. Estoy muy bien, solo que me han metido un tubo en la garganta y duele un montón, pero todo ha salido fenomenal así que el lunes estaré en el programa", confesó Motos todavía algo aturdido para tranquilizar a sus seguidores, ya que no había trascendido que pasaría por quirófano.

Para insistir en que se encuentra bien, Pablo Motos también escribió unas breves palabras: "Me acaban de operar del hombro. Ha salido todo fenomenal y estoy bien. Gracias por estar ahí. Os veo el lunes en El Hormiguero. Os quiero".