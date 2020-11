Teresa Rivera cuenta toda la verdad sobre el matrimonio de su hermano Paquirri con Isabel Pantoja

Teresa Rivera acudió este viernes como invitada al segundo programa del especial de Telecinco, Cantora: la herencia envenenada, para hablar sobre cómo era la verdadera relación de su hermano Paquirri con Isabel Pantoja. Según contó la hermana del torero, Pantoja no era la mujer que más le gustaba para su hermano porque su estilo de vida no tenía nada que ver con el del torero.

La tía de Kiko Rivera reconoció que al comienzo del noviazgo, la relación entre ella y Pantoja a "era muy buena". Per otras varios episodios, la tensión comenzó a aparecer entre ellas. "Nos llevábamos muy bien cuando ella y Paco eran novios, hablábamos, nos contábamos cosas (…) Al principio me caía bien, aunque sí que es verdad que mi hermano Paco estaba acostumbrado a otras cosas, a otro nivel de amor dentro de las familias, en la familia de Isabel Pantoja no había ni amor ni respeto (…) Isabel Pantoja me dejó de gustar cuando volvieron del viaje de novios porque ella me acusó de haberle pasado la factura de un traje de gitana que supuestamente yo me había comprado".

Además, confirmó que su hermano le confesó que tenía intención de separarse de Isabel Pantoja porque no era feliz junto a ella: "Estaba harto, estaba hasta las narices", aseguró. No sería la única persona con la que Paquirri habría comentado sus intenciones: "También se lo dijo a un amigo suyo": "Después de casarse todos los Pantoja estaban en Cantora, mi hermano estaba harto de que siempre estuviera allí toda la familia y los amigos (…) Mi hermano llegó a decirle a Isabel Pantoja que él no iba a mantener a su familia, que si quería que los mantuviera ella, pero al principio sí que se aprovecharon de él".

Sobre qué fue lo que ocurrió para que Paquirri llegara a plantearse el divorcio de Isabel Pantoja, Teresa Rivera reconoció no saber los motivos: "Él no era hombre de decir las cosas así porque sí. No sé lo que pasó".