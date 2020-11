Andrea Martínez, nueva Miss Universo: "No tengo novio ni quiero"

Andrea Martínez, de 27 años, leonesa de nacimiento y con unas medidas de 88, 62, 91 y 1, 80 de estatura, es la nueva Miss Universo Spain en una gala celebrada el pasado fin de semana en la isla de Tenerife bajo estrictas medidas de seguridad por la Covid 19. La recién elegid, representará a España en la próxima gala que se celebrará en Las Vegas, que en principio está prevista para el primer trimestre del 2021 si el dichoso virus lo permite.

La nueva Miss es una persona, muy activa y llena de planes. “Estoy muy contenta, orgullosa, y con muchas ganas de trabajar. Es fundamental querer comerte el mundo. Es cierto que no me esperaba ganar, sobre todo porque a medida que iba conociendo a mis compañeras vi que el nivel de competencia era muy alto. No solo es la belleza, que eso es muy relativo, a unos les pareces guapa y a otros no, y es normal. La forma de comunicarse es muy importante y eso se valora mucho”. Así lo explicó.

La maragata ha estado encantada con todas sus compañeras durante la semana de concentración. “Estoy muy orgullosa de ellas, han sido todas estupendas. Ha sido una convivencia muy limpia, no ha habido ningún roce entre nosotras, entre todas nos hemos ayudado mucho y nos prestábamos cosas”, comentó.

Entre sus planes más inmediatos está su traslado a Madrid. “Dejaré León porque allí hay pocas posibilidades, iré para ver a mi familia. Cuando la Covid apareció yo estaba trabajando en Milán, en las oficinas de Armani, y tuve que regresar de inmediato al cancelarse los contratos de trabajo. Giorgio Armani es un trabajador nato, pese a tener 86 años, iba todos los días a su despacho. He trabajado como modelo 10 años, esa etapa de mi vida ya la he vivido. He estudiado AD (Administración y Dirección de Empresas), aunque después del certamen internacional, ya veré qué hago”.

Adora a su hermano, que es 4 años mas pequeño que ella, y en su familia están todos muy unidos. “Mi familia vino al certamen y me hizo mucha ilusión". De amores nada de nada: “No tengo novio ni quiero", dice tajante. Ahora mismo mis objetivos son otros.