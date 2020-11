Así es Íñigo Onieva, el nuevo amor de Tamara Falcó

Tamara Falcó ha encontrado una nueva ilusión en un año complicado en el que ha tenido que despedir a su padre Carlos Falcó y a su tío Fernando. Según Vanitatis, la hija de Isabel Preysler ha comenzado una relación con Iñigo Onieva, un madrileño de 31 años al que conoce desde hace tiempo, ya que forman parte del mismo círculo de amigos.

El nuevo novio de Tamara es hermano de la actriz Alejandra Onieva, conocida por sus papeles en El secreto de Puente Viejo, Ella es tu padre o Altar Mar (Netflix). Iñigo es diseñador de coches y, tras graduarse en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, se mudó a Italia para cursar un Master en Diseño de Transportes en el Instituto d'Arte Applicata e Design. Después se instaló en Londres para estudiar otro Master de Diseño de Automóvil en Royal College Of Art y desde hace una temporada ha vuelto a Madrid. No ha dejado de viajar debido a cuestiones profesionales y ha trabajado para empresas del motor como Seat y la italiana Zagato.

Según el citado medio, su relación no fue en serio hasta finales de verano. "Tamara está muy ilusionada y enamorada", aseguran, aunque de momento la protagonista no se ha pronunciado al respecto. Comparten su amor por los animales y el deporte y aunque el noviazgo es muy discreto, ya han dejado caer alguna fotografía juntos. No solo eso, Isabel Preysler ya le habría dado el visto bueno al nuevo novio de su hija.