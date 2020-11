'Sábado Deluxe' se la juega a Toñi Moreno con un vídeo de Rosana

Toñi Moreno fue una de las invitadas del pasado sábado en el Deluxe, donde se sinceró sobre la maternidad a los 46 años y presentó su libro, Madre después de los 40: la verdad del cuento. Con un embarazo realmente complicado, una gran depresión postparto y un cuerpo que no reconoce tras dar a luz, Toñi publica unas páginas con las que pretende ayudar a muchas madres (y también padres) que sufren la realidad de convertirse en padres por primera vez.

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez preparó a su invitada un informe sobre su vida personal y profesional, un repaso con imágenes antiguas que pretendía agradar a Toñi pero que, llegado un momento, se volvió muy incómodo. El reportero recordó que la presentadora tiene "un don muy especial" para seducir a sus invitados y no son pocos los famosos que han accedido a colaborar y ser entrevistados por ella. "Algunos se han llegado a convertir en amigos y forman parte de su esfera personal", recordó, y el programa dio paso a un vídeo de Toñi y Rosana juntas en Viva la vida.

El gesto de Toñi Moreno cambió enseguida, miró a Jorge Javier con una sonrisa incómoda y bebió un sorbo de agua deseando que terminara el vídeo. "Eres el espíritu de Viva la vida y no me equivoqué comprometiéndote", dijo en 2018 la presentadora a Rosana. "Yo no me equivoqué diciéndote que sí", respondió ella. Un momento entonces muy dulce que, sin embargo, Toñi ya no recuerda con tanto cariño.

ESTOY MEÁNDOME con las caras de toñi moreno cuando han puesto las imágenes de rosana pic.twitter.com/HXfCMKWmNe — peri keating (@T5Comento) November 22, 2020

La pareja terminó su relación en octubre de 2019 tras casi dos años por, según Lecturas, una "falta de compromiso" de la cantante canaria cuando faltaban unos meses para que naciera la pequeña Lola. Aunque se aseguró que después de la ruptura no mantenían relación y que "ni siquiera se dirigían la palabra", la revista Diez Minutos publicó una imagen en la que se confirmó que seguían manteniendo una buena amistad.