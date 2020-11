Norma Duval rompe su silencio sobre la polémica de su rostro en 'Mask singer'

La aparición sorpresa de Norma Duval hace una semana en el programa Mask Singer dejó a todos los espectadores con la boca abierta. Suponía la reaparición a lo grande de uno de los personajes más queridos por el público después de años retirada de la televisión. Fue tal el impacto del regreso que no tardó en convertirse en treding topic en las redes sociales.

Uno de los aspectos más discutidos en las redes sociales fue si Norma Duval ha pasado por el quirófano para retocarse el rostro. Días después de la emisión del programa, ha sido la propia vedette la que ha zanjado de una vez por todas las dudas reconociendo que ella misma se mostró sorprendida al ver su aspecto desde casa: "Quiero comunicaros que yo también me sorprendí cuando vi mis imágenes en Mask Singer. Mi cara estaba inflamada pero desde luego nada de lo que se ha especulado es cierto. También se dice que no somos nosotros los que estamos siempre debajo de las mascaras. Pues se equivocan", escribió Norma en su perfil de Instagram. "La prueba es que el tiempo de espera, el inmenso calor y el peso de la propia cabeza del unicornio (disfraz bajo el que ocultaba su identidad), añadido a mi claustrofobia, me ocasionaron esa reacción de inflamación", aclaró este lunes.

Norma Duval no ha querido dejar pasar la oportunidad de subrayar lo maravillosa que ha sido la experiencia de participar en la primera temporada de Mask Singer y el gran trabajo que hay detrás para que todo salga a la perfección: "Muchas gracias a todos. Estar en un programa como este en estos momentos es tan importante, es tan creativo, tan bonito, tan entusiasta, tan intrigante... No sabéis todo lo que hay ahí detrás, porque nadie sabe quiénes somos. Estoy muy contenta, ha sido un placer", escribió también en sus redes sociales.