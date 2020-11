Paloma San Basilio cumple 70 sin ningún hombre a su lado

Paloma Cecilia San Basilio Martínez nació en el barrio madrileño de Chamberí el 22 de noviembre. Como una premonición, pues es la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Ese aniversario lo ha celebrado en tierras americanas, donde actualmente se encuentra de gira. Mujer apasionada que tras dos amores fallidos se encuentra sola y únicamente, en el aspecto sentimental, se halla muy unida a su única hija y a sus nietos. En una palabra: ha triunfado como artista polifacética… pero ha fracasado con las dos parejas que se conocen de su muy privada vida, de la que se ignoran otros amores. Ella niega rotundamente haber intimado con don Juan Carlos, bulo que se extendió hace años, recogido como algo cierto por Andrew Morton, el biógrafo de Lady Di. La explicación que aporta la interesada es que algún malicioso hizo correr la especie de que se acostaba con el Rey. Sí, pero con Claudio Rey, su novio durante más de treinta años de relaciones.

Con una biografía de aplicada estudiante universitaria de Filosofía y Psicología, ejerció de enfermera y otros oficios más vulgares hasta que, a través de una amiga que conocía a un jefe de Televisión Española, se sometió a unas pruebas ante las cámaras y así es como debutó en Siempre es domingo. Luego, su carrera se orientó hacia la música melódica pop y los grandes musicales.

Quince años tenía cuando inició sus primeros escarceos amorosos. Con veinte tuvo su primer noviazgo serio, con un estudiante de Derecho y campeón atlético, Ignacio Gómez Pellico. Quedó embarazada y se casaron en septiembre de 1972. En abril nació su única hija, Vanessa, a la que antepusieron el nombre de Ivana aunque la cría siempre prefirió el de Paloma. Poco antes de venir al mundo la pequeña, Paloma e Ignacio se separaron. Volvieron a convivir, pero ya ella confesaría que sus caracteres eran incompatibles. En 1977 se separaron definitivamente.

Paloma San Basilio comenzó a gozar de cierta popularidad con sus primeros discos. Convine con ella un viaje a París, donde le hice un reportaje gráfico y literario. Pasamos tres días divertidos, pues Paloma es un ser delicioso, con gran sentido del humor, sencilla, nada diva. Obtuvimos localidades para un espectáculo de Sylvie Vartan en el Palais de Congrès. "¡Cuándo podré hacer yo un show como el de ella…!", me confesaba. Lo consiguió con un recital en el teatro Monumental madrileño y en 1980, en el mismo escenario protagonizando Evita. Era diciembre, su madre había muerto en vísperas del estreno, y Paloma se sobrepuso, logrando un éxito sensacional.

A finales del decenio de los 70 Paloma conoció a un empresario llamado Claudio Rey, al que llamaba Capi en la intimidad. Muy atractivo, con bigote, tenía aires de galán de cine. Y las vidas de ambos se unieron durante unos cuantos años, sin querer jamás pasar por la vicaría o el juzgado. No daban explicaciones. Se sentían así felices y libres. Capi era de familia vasca, su padre constructor, responsable de la importante urbanización madrileña de La Florida. Acogieron a Paloma como una hija más. Y ella siguió su ascendente carrera protagonizando espectaculares musicales: El hombre de la Mancha, My Fair Lady, Víctor Victoria, Sunset Boulevard… Grababa discos todos los años. Hasta que en 2014 decidió retirarse. Se dedicaría a pintar, exhibir sus cuadros, escribir una novela y sus memorias… Vanessa, su hija, la convirtió en abuela. Y Paloma viajaba constantemente a verla en Los Ángeles, donde terminó por comprarse una casa. Dada su boyante economía ha podido asimismo mantener un viejo caserío del siglo XVI en Navarra y un chalé en el Puerto de Santa María, donde ya veraneaba de jovencita.

Pero ¿qué ha pasado con Capi, que en 2014 todavía continuaba a su lado? Porque Paloma, que es muy remisa a que los reporteros metan las narices en su vida privada, ha declarado que desde hace un tiempo no tiene un hombre a su lado. La verdad es que no se la ve con su antiguo compañero. La cantante no soportaba estar lejos de los escenarios y el pasado año inició una gira musical por toda España, interrumpida por la pandemia. En este mes de noviembre se encuentra en Sudamérica presentando Una noche de swing con Big Band, espectáculo en el que repasa lo mejor de su repertorio, con notas de jazz. A finales de mes aparecerá su nuevo álbum, Más cerca, en el que reúne versiones de Joan Manuel Serrat, Armando Manzanero, Paul McCartney… y la sorpresa de una canción que le ha escrito su hija, "Te encontraré". Con Vanessa, recordamos que ya interpretó a dúo hace veintiún años "Calling Young". El caso es que la reaparecida Paloma San Basilio, como si fuera un torero volviendo a los ruedos, nos sigue pareciendo una de las mejores voces que ha dado la música ligera española. Tiene, como decíamos, setenta años… y mucha cuerda por delante.