El nuevo trabajo en solitario de Carlos Marín, de Il Divo

Carlos Marín es uno de los integrantes del grupo Il Divo, y acaba de lanzar su ultimo trabajo en solitario que lleva por título "Portrait", un trabajo hecho en estudio. Un disco que estaba pensado para haber sido lanzado en abril, pero tuvo que posponerse en dos ocasiones debido a todo lo concerniente al coronavirus.

“Es un trabajo muy diferente, muy pop, así fueron mis comienzos y con este nuevo álbum regreso a mis raíces. Estoy muy contento y este trabajo en solitario no significa que haya abandonado el grupo, seguimos juntos aunque yo haya hecho esto. Estoy deseando empezar a trabajar, en junio tengo que ir a Japón y a diferentes ciudades asiáticas, Eslovenia y demás. Este CD es el segundo que hago en solitario, el primero fue en el 2016, titulado “En Concierto”, una grabación que se hizo durante un concierto en el teatro Compac Gran Vía de Madrid.” Así lo contó, en el transcurso de la conversación telefónica que mantuvimos.

Este segundo álbum el repertorio está compuesto por temas de siempre. “Hay una variedad de géneros, uno de ellos de Rapsodia Bohemia de Freddy Mercury, del que soy un fan total, también hay melodías pop. En mis actuaciones por regla general suelo llevar a la cantante Innocence como artista invitada”. Entre ellos la relación es impecable y estuvieron casados 16 años.

El confinamiento a causa de la pandemia no lo ha llevado nada bien, por ser una persona, como el mismo dice, muy activa. “Llevo tiempo sin trabajar, en junio se tuvo que posponer mi show. Todo lo que estamos viendo es muy triste, he conocido gente que ha muerto y es una tragedia, y pienso que la música ayude a sobrellevar todo lo que estamos viviendo. No entiendo que se cierren los teatros, pero sí que se pueda ir en el metro. Estoy deseando que consigan la vacuna. Lo bueno de haber estado sin poder trabajar, es que he podido disfrutar de mi familia y amigos, llevo 16 años sin parar. La gira americana está pospuesta hasta abril, y de Méjico tengo una propuesta para intervenir en una telenovela. La idea me gusta mucho, porque he estudiado Arte dramático, aparte de haber hecho muchos musicales, como La Bella y la Bestia, Los Miserables, El Diluvio que viene, entre otros.

Carlos es barítono, y ha cantado durante años opera. “Es una época pasada, ahora estoy mucho mas volcado en el pop, me encanta estar con el público, y subirlo al escenario, eso la ópera no te lo permite. También me gusta producir, y este último trabajo, lo he hecho yo.