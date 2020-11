Josie se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la quinta edición de Masterchef Celebrity. El estilista continúa desarrollando su pasión por la cocina y ya se postula como uno de los posibles ganadores, por lo que pronto podría unirse al grupo de vencedores formado por Saúl Craviotto, Tamara Falcó, Miguel Ángel Muñoz y Ona Carbonell.

A pesar del buen resultado de la mayoría de sus elaboraciones culinarias, el estilista no se ha librado hasta el momento de participar en la prueba de eliminación de la mayoría de las galas. Este martes no ha sido la excepción y ha tenido que enfrentarse de nuevo a sus compañeros en la eliminatoria debido al castigo impuesto por los jueces al "no tomarse en serio" la primera prueba de la noche en la que tenía que replicar una tarta con forma de bota.

El propio Josie reconoció que no había sido su mejor noche y que el postre que había elaborado no estaba al nivel que exige el programa. "Es como el león come gamba pero en dulce", bromeó frente al jurado. Un comentario que no gustó nada al chef Jordi Cruz: "Eres diseñador, te ha tocado hacer una tarta con forma de bota, no comprendo el resultado", dijo.

A la derecha, la tarta elaborada por Josie

Al estilista y diseñador no recibió de buen grado el comentario del chef y criticó que comparase su trabajo en la moda con sus elaboraciones en Masterchef: "No comprendo qué tiene que ver que sea diseñador para que salga bien el plato. Ha salido mal pero en mi trabajo he dejado el pabellón muy alto", dijo sin ocultar su molestia.

Finalmente, sus palabras tuvieron consecuencias y los jueces decidieron enviarlo a la prueba de eliminación por haber tomado tan mal su derrota. Una fase de la que salió victorioso una vez más ya que la eliminada de la semana fue Celia Villalobos.