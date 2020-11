Aurah Ruiz pilla a Jesé Rodríguez siéndole infiel y vuelve a casa escoltada por la Policía

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han vuelto a protagonizar una sonada ruptura después de que la extronista pillase a su pareja siéndole infiel con otra mujer. Durante los últimos años hemos sido testigos de la cruenta guerra judicial y mediática que ha protagonizado la pareja debido a desavenencias con el hijo que tienen en común. La expareja no solo se ha intercambiado durísimas palabras en entrevistas y declaraciones, sino que se han visto las caras en los juzgados en más de una ocasión.

Sin embargo, para sorpresa de todos, en el mes de agosto la pareja decidió darse una nueva oportunidad y hasta hace unos días era habitual verlos juntos en las redes sociales compartiendo divertidos momentos junto a su pequeño.

Una felicidad que le ha durado poco a la pareja. Durante las últimas horas han protagonizado un desagradable episodio en el que tuvo que intervenir la Policía y que ha sido comentado por la propia Aurah en las redes sociales. Todo dio comienzo cuando llegó a los oídos de la canaria que su pareja le estaba siendo infiel con otra mujer y decidió ir en su búsqueda para corroborarlo.

La persona que se puso en contacto con Aurah para darle el chivatazo fue Amor Romeira, amiga de la extronista, que también ha dado su versión de los hechos en las redes sociales: "Anoche se lió pardísima entre Aurah y Jesé. Ella, gracias a mí, descubrió que le estaba siendo infiel". Según narra la televisiva, después de la celebración del cumpleaños de Aurah, el deportista tuvo tiempo "para ver a otras chicas. Yo me enteré y le informé. Ella brotó y fue en busca de los datos que yo le dí. Hasta la Policía tuvo que intervenir". Una versión de los hechos que encaja a la perfección con las imágenes compartidas por las propia Aurah en Instagram en las que se la ve junto a Jesé y su tarta de cumpleaños.

Aunque no se han dado detalles sobre lo acontecido, la Policía tuvo que trasladarse hasta el lugar en el que Jesé estaría cometiendo la supuesta infidelidad y escoltar a Aurah hasta su casa: "Estamos aquí, escoltadas por la Policía. De esta noche tengo muchas cosas que contar. A partir de hoy van a cambiar muchas cosas en mi vida", dijo visiblemente afectada. "Imagínense lo que ha podido pasar si he salido escoltada por la Policía. Me entero de todo. Quiero darles las gracias a mis amigas por mi cumpleaños y por participar en todos los regalos. A los traicioneros no, gracias", confluyó, dejando la puerta abierta a que contará toda la historia a golpe de exclusiva.

Por el momento, los seguidores del PSG están pidiendo la expulsión del futbolista por acudir a una fiesta de cumpleaños con más de seis personas y sin tomar las medidas de seguridad necesarias.