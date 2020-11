Isa Pantoja se piensa si salir de 'La casa fuerte' tras un telegrama excepcional

Isa Pantoja ha tenido que soportar la frustrante situación de estar encerrada en un reality mientras su familia se desmorona. El escándalo de Kiko Rivera e Isabel Pantoja, así como las pertenencia de Paquirri, ha pillado a la joven Chabelita concursando en La casa fuerte y enterándose con cuentagotas y con retraso de las novedades.

Por eso, Jorge Javier Vázquez envió un telegrama a Isa Pantoja para exponerle la situación y darle a elegir en una situación excepcional: ver a su familia fuera de la casa durante el fin de semana y luego volver.

"Isa, sabemos que la situación fuera te tiene muy preocupada. La organización te permite salir durante el fin de semana para poder estar en tu casa con tu madre. Podrás salir mañana mismo, buen viaje".Un procedimiento absolutamente excepcional para una situación que también lo es.

La sorpresa vino de la decisión de Isa Pantoja, que sopesó con intensidad la situación y no cedió a los impulsos. "No puedo vivir todo el rato lo mismo, tengo que centrarme en el concurso e intentar olvidarme de la situación". Y remató: "En este reality me estoy abriendo mucho más". Jorge Javier Vázquez alabó la madurez que ha ido adquiriendo en los últimos años de exposición mediática.

Para complementar el momento sentimental, a Isa se le comunicó también un mensaje de su hermano Kiko, responsable de abrir la caja de Pandora… de Cantora. "Dile a mi hermana que yo estaré en su boda, por nada del mundo me la perdería, te mando un abrazo".

Isa respondió en consecuencia. "Estoy preocupada por él, le agradezco que estando como está te haya mandado ese mensaje y se haya preocupado", dijo, antes de manifestarle su deseo de ayudarle. "Soy tu hermana, me gustaría escucharte, entenderte y ayudarte en lo que pueda, no dudaba que ibas a venir, lo sabía, porque aunque hayamos pasado malos momentos, eres como mi padre".

Mientras, ella se piensa su decisión, que la organización comunicará a los espectadores en la gala del domingo.