Al descubierto el contenido de la grabación a Isabel Pantoja que provocó el enfadó a Paquirri

Antonio Escámez, hijo del albacea encargado del testamento de Francisco Rivera Paquirri, acudió este viernes por la noche al especial de Telecinco, Cantora: la herencia envenenada, para compartir con la audiencia una grabación que cambiaría el rumbo de la relación entre Isabel Pantoja y el que fuera su marido.

Al parecer, tal y como han contado personas cercanas al diestro, Paquirri habría tenido acceso a una grabación en la que se escuchaba hablar a Isabel Pantoja y que habría dolido profundamente el torero hasta el punto de decidir separarse de la artista después de su gira por América.

"Paco llevaba una temporada un poco tristón, un poco mal, había una crisis en el matrimonio. Mi padre lo vivía en primera persona. Paco algunas veces se encontraba tan mal que venía a dormir a mi casa con mi padre, yo sé que ellos estuvieron hablando de cambiar el testamento y el tema de que no estaba bien con Isabel", aseguró Antonio Escámez.

Según el testimonio del invitado, alguien le hizo llegar a Paquirri la polémica grabación en la que se escuchaba a Isabel Pantoja hablando mal de él, quejándose de su forma de ser: "En la cinta decía que no podía imaginar que Paco fuese así. En la cinta se escuchaba a Isabel tachándole de machista y a él no le sentó nada bien". Pese a que no pudo escuchar la totalidad de la grabación, sí ha asegurado que en el fragmento que su padre le mostró, se escuchaba perfectamente la voz de la cantante hablando mal del que por entonces era su esposo.