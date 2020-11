El emotivo mensaje de Irene Rosales tras el entierro de su padre

Horas después de enterrar a su padre, Irene Rosales ha tenido un precioso gesto para despedirse de él de forma pública. La mujer de Kiko Rivera ha compartido en su perfil de Instagram una publicación en la que recuerda a una de las personas más importantes de su vida y en la que se puede comprobar que está atravesando una de las peores etapas de su vida.

Acompañado de una fotografía en blanco y negro en la que aparece su mano entrelazada con la de su padre, Irene ha compartido un emotivo texto: "Creía que este año no me iba a poder dar más golpes, pero de nuevo la vida me castiga llevándote, papá". "Gracias por darnos a todos una lección de vida tan grande como la de ser feliz a pesar de tener problemas, gracias por dejarnos disfrutar de ti, gracias por ser mi padre y gracias por enseñarnos a querernos tanto", continúa. "Te queremos, te quiero siempre. Descansa en paz que has luchado bastante".

Además también ha tenido unas palabras para su madre Mayte, que falleció a principios de año dejando a Irene destrozada: "Mi corazón está roto, pero tranquilo que ahora estás con mami (...) Dale a mamá el mayor de los besos, mis ángeles".

Irene tiene ahora un duro camino por recorrer para recuperarse de este duro golpe, para lo que cuenta con el apoyo de su marido Kiko Rivera y sus dos hijas. Además cuenta con la ayuda de sus compañeros de programa, los colaboradores de Viva la vida, donde se espera que reaparezca en los próximos días.