Sylvia Pantoja carga contra su prima: "Isabel dijo que si Paquirri no hubiera muerto, yo se lo habría quitado"

Sylvia Pantoja viajó a España desde México, donde estableció su residencia hace unos años, para convertirse en la protagonista de la tercera entrega de Cantora: la herencia envenenada para contar por primera vez en televisión el verdadero motivo por el que rompió la relación con su prima Isabel Pantoja. La invitada narró lo que sucedió con Paquirri durante el bautizo de Kiko Rivera y que según ella, hizo que Isabel Pantoja se volviese en su contra.

"Llega el bautizo de Kiko y yo estaba haciendo el ensayo. Ella me regaló un traje blanco muy bonito y Paco me dijo que qué guapa estaba", comenzó narrando Sylvia sobre las palabras que Paquirri le dedicó "con toda la naturalidad del mundo". "Isabel lo escuchó y tuvo un comportamiento que no le corresponde. Tenía comportamientos extraños desde que estaba con Paquirri", reiteró

Según la entrevistada, Isabel Pantoja "tuvo un ataque de celos" por el que tras escuchar las palabras de su marido, "se mete en el cuarto y aparece con una bata de cola. Se lo puso con tanto brío que se rompió una uña de raíz". Un capitulo que según Sylvia la dejó "atónita" y que todavía hoy le sorprende: "Que se tenga que poner una bata de cola porque a mí me había dejado un vestido blanco y Paquirri me vio guapa....Hace poco me dijeron que habló sobre mi y dijo: 'Esta si Paco llega a vivir me quita a mi marido'".

Al parecer, estos celos serían resultado "de su egocentrismo": "Es una persona acostumbrada a ser ella, ella y después ella. Siempre le han hecho creer que es superior a toda la familia".