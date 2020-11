Lolita Flores se recupera tras sufrir una 'arritmia' en el escenario

Lolita Flores tuvo que suspender una función en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena de Águilas (Murcia) el pasado sábado, cinco minutos después del comienzo, por un problema de salud. La actriz era la protagonista de La fuerza del cariño en la reapertura del teatro, que no subía el telón desde el pasado 15 de marzo.

Tras retirarse del escenario, volvió a salir y anunció al público de 200 personas que no se encontraba nada bien y que, por eso, se suspendía la función. La hermana mayor de los Flores aprovechó ese momento para preguntar si había un médico en la sala que la pudiera atender, pero los espectadores pensaron que todo formaba parte de la obra de teatro.

"Ella empezó a interpretar su papel de protagonista y cuando su compañera terminó el diálogo, de repente, Lolita dijo: 'Señores, lo siento, pero no me encuentro en condiciones de poder continuar con la obra, si hay algún médico en la sala le pido por favor que me atienda'", explicó la concejal de Cultura, María Dolores Simó Sánchez, presente en el auditorio de la localidad murciana. Minutos después, una ambulancia acudió hasta el lugar y, tras un reconocimiento rápido, los sanitarios apuntaron a que presentaba síntomas de estar padeciendo un síncope o una lipotimia.

Lolita fue trasladada al Hospital Rafael Méndez de Lorca y pasó la noche en observación. "A las 23 horas llamé a su compañero en la representación teatral, Luis Mottola, que la acompañó al hospital y me dijo que ella estaba bien: me explicó que había padecido una especie de arritmia, una situación cardiaca un poco anómala, pero que le iban a dar el alta si salían bien las analíticas y esta semana tendría que visitar a un cardiólogo", apuntó la edil María Dolores García Albarracín a Jaleos.

El mensaje de Lolita

Lolita utilizó sus redes sociales un día después para tranquilizar a sus seguidores y a los que fueron a verla el sábado al teatro. "El corazoncito que tengo ayer latía de otra manera. No me gusta suspender funciones y hago este vídeo para dar las gracias a todos los amigos y no amigos que me habéis llamado para preguntar cómo estoy", explicó.

En el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Lolita dio las gracias al personal sanitario, al gerente del Auditorio y al Ayuntamiento de Águilas por todas las atenciones y el cariño recibido. "Va a haber Lolita para rato. Sólo tengo que estar en mi casa una semana cogiendo fuerza y volveré. Soy una guerrera".