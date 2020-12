Belén Esteban, cansada de la actitud de Anabel Pantoja: "No eres más ni menos que nadie"

Anabel Pantoja atraviesa las semanas más complicadas de su vida. Al accidente que sufrió surfeando y que le ha llevado a estar escayolada más de un mes tras pasar por el quirófano, ha tenido que sumar la guerra pública que mantiene su tía Isabel Pantoja contra su primo Kiko Rivera. Tan mal lo está pasando que se ha planteado abandonar su puesto de trabajo en Sálvame, donde cada día le insisten para que se posicione en el conflicto.

Las conexiones en directo desde su casa de Canarias, donde aún se encuentra recuperándose, cada vez son más complicadas para la sobrina de la tonadillera, y las tensiones con sus compañeros cada vez son más evidentes. Ni siquiera sus grandes defensoras en el programa, Belén Esteban y Lydia Lozano, pueden justificar la postura neutral que Anabel ha intentado mantener desde la polémica entrevista de su primo en Cantora: la herencia envenenada.

Durante la conexión de este lunes, Anabel se mostró especialmente irascible, especialmente con Belén Esteban, a la que terminó enfadando: "¿Tú ves normal que entres de esta manera esta tarde Anabel? Ya está bien. Cuando te pones así es imposible. Ya llega un momento que me canso de aguantar", dijo muy molesta cuando Anabel se negó a contestar a las preguntas de sus compañeros. "No eres más ni menos que nadie, que te has roto el pie, no te has roto las dos caderas ¡Joder! ¡Ya estoy harta! (...) Llevo varios días diciéndole que baje los humos. ¿De qué te preguntamos? ¿Por el Brexit?".

"¿Pero qué queréis que conteste? ¿Lo que vosotros decís? Lo que se ha roto es la relación de mi tía y mi primo, no me busquéis mierdas a mí", pidió Anabel a sus compañeros para que le dejen al margen del conflicto familiar. "Esto no lo van a salvar ni mi prima, ni yo, ni tú, ni Mediaset". Finalmente, Anabel se disculpó con su amiga y justificó su actitud de los últimos días: "Lo estoy pasando muy mal (...) Me gustaría estar recuperada del todo y poder ir a plató y estar con todos vosotros".